«Скукожився і гриз нігті»: з'явилося відео з дивною поведінкою Путіна

Путін завзято гриз свої нігті, поки виступала його топ-пропагандистка

Російський диктатор Володимир Путін здивував поведінкою під час Економічного форуму. Він не звертав уваги на промови спікерів та гриз свої нігті. Відео опублікував Telegram-канал Nexta.

«Великий і непереможний вождь наддержави скукожився і гризе нігті», – йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як Путін завзято гриз свої нігті, поки його топ-пропагандистка Маргарита Сімоньян возвеличувала «велику Росію».

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не проти членства України в Євросоюзі. Про це він сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Ми нічого не маємо проти, це не військовий блок, на відміну від НАТО», – сказав очільник Кремля.

Нагадаємо, Путін заявив, що Росія не погрожує ядерною зброєю, але застосує її, якщо це буде потрібно для захисту суверенітету РФ.

Як відомо, Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Також прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.