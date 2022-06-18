Останній виступ Путіна: радник голови МВС пояснив основний посил диктатора

Росія має бути одним із полюсів в багатополярному світі

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко пояснив, які меседжі приховано в останньому виступі Володимира Путіна. Російський диктатор виголовис промову під час Петербурзького міжнародного економічного форуму,

«Про виступ Путіна. Переклад на людську мову. Насправді все дуже просто. Він справді вважає, що це його історична промова, хоча він і не сказав нічого нового. А головний посил цієї промови: Росія має бути одним із полюсів в багатополярному світі. І для цього він буде робити все, що зможе», – написав Денисенко.

За словами радника голови МВС, єдиний новий посил від Путіна: він остаточно відрізає шляхи відступу для свого оточення і для російського бізнесу. Тепер вибору нема: треба йти до кінця або ти зрадник з усіма відповідними наслідками.

«Чого насправді бояться так звані голуби миру в Кремлі? Вони бояться того, що під амбітні плани Путіна не створена міжнародна коаліція. І Путін тут грає ва-банк. Новий світопорядок в версії Путіна поки не потрібен ні Китаю ні Індії. Китай не готовий до війни за Тайвань, а Індія не готова і не збирається бути молодшим партнером в трикутнику Росія-Китай- Індія», – аналізує Денисенко.

Окремо слід зупинитися на армії, так званих, російських яструбів. Вона ділиться на клоунів (Володін, Медвєдєв і Кадиров) та на гравців (Патрушев і віднедавна Кірієнко), вважає радник мністра внутрішніх справ. На перших поки можна особливо не звертати уваги. Другі відрізняються від голубів тільки одним: у них різні погляди на те, коли завершити війну. Але і одні і другі не зупиняться зараз, бо не захоплено Донбас.

«Тому все, що ми чуємо про мирні плани, переговори і т. д – це блеф. А щодо епохальної промови Путіна, то він свідомо заганяє себе в ситуацію з якої він не має шляхів для виходу. Їм його оточення точно не готове сказати йому «ні», – підсумовує радник Монастирського.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не проти членства України в Євросоюзі. Про це він сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

«Ми нічого не маємо проти, це не військовий блок, на відміну від НАТО», – сказав очільник Кремля.

Нагадаємо, Путін заявив, що Росія не погрожує ядерною зброєю, але застосує її, якщо це буде потрібно для захисту суверенітету РФ.

Як відомо, Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Також прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.