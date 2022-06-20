Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на ракетні удари по нафтобазах

На Дніпропетровщині на місці ракетної атаки вибухнув резервуар з паливом

Окупанти намагаються погіршити ситуацію із пальним в Україні, обстрілюючи паливну інфраструктуру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти намагаються погіршити ситуацію із пальним в Україні, обстрілюючи паливну інфраструктуру. Про це глава держави сказав у відеозверненні.

За словами президента, окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області.

«Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру – хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно, будемо й на це відповідати», – зазначив Зеленський.

Раніше Резніченко повідомив, що зранку 19 червня у Новомосковському районі Дніпропетровської області на місці ракетної атаки Росії, яка сталася напередодні, вибухнув резервуар з паливом. Один рятувальник загинув, ще двоє – госпіталізовані з опіками.

Нагадаємо, російські окупанти в суботу ввечері, 18 червня, атакували ракетами Дніпропетровську область. Унаслідок влучання трьох ракет зруйновано нафтобазу. Очевидці повідомляли про чотири звуки вибухів – два дуже гучних та два – глухих.