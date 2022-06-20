Український військовий записав жорстке відео європейським політикам
Військовослужбовець закликав Шольця та Макрона пришвидшити постачання Україні зброї
Український військовослужбовець попросив лідерів Франції та Німеччини Еммануеля Макрона та Олафа Шольца прискорити постачання озброєння Україні. Про це йдеться у відповідному відеозверненні українських захисників із кузова зерновозу, яке опублікував канал у Telegram «Реальна Війна».
«Де ваші гаубиці, де ваші тягачі, скажіть мені? Подивіться, шість-сім місяців тому цей КАМАЗ зерно возив. Але орки зпи***ли у нас зерно і ми зараз возимо цих справжніх воїнів-українців. Ці снаряди тягають цю старушку. Тому давайте, ворушіться там», – сказав один з українських воїнів.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що говорити з президентом РФ Володимиром Путіним в умовах війни в Україні «абсолютно необхідно». Шольц заявив, що підтримувати зв'язок з президентом Росії Володимиром Путіним дуже важливо.
«Абсолютно необхідно говорити з Путіним. Я продовжу це робити, як і президент Франції», – сказав канцлер ФРН.
Він зазначив, що у розмовах з Путіним нагадує йому про відповідальність за наслідки війни в Україні.
Також 16 червня Шольц побував у Ірпені і неоднозначно відповів про постачання зброї Україні.
У Києві Шольц заявив, що Німеччина допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно.
Згодом Шольц після візиту до Києва розповів про «ілюзію Путіна».