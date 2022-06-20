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    Події в Україні

    Український військовий записав жорстке відео європейським політикам

    Допомога Заходу зброєю Україні: боєць ЗСУ звернувся до Шольця та Макрона - Український військовий записав жорстке відео європейським політикам
    Допомога Заходу зброєю Україні: боєць ЗСУ звернувся до Шольця та Макрона
    фото з відкритих джерел

    Військовослужбовець закликав Шольця та Макрона пришвидшити постачання Україні зброї

    Український військовослужбовець попросив лідерів Франції та Німеччини Еммануеля Макрона та Олафа Шольца прискорити постачання озброєння Україні. Про це йдеться у відповідному відеозверненні українських захисників із кузова зерновозу, яке опублікував канал у Telegram «Реальна Війна».

    «Де ваші гаубиці, де ваші тягачі, скажіть мені? Подивіться, шість-сім місяців тому цей КАМАЗ зерно возив. Але орки зпи***ли у нас зерно і ми зараз возимо цих справжніх воїнів-українців. Ці снаряди тягають цю старушку. Тому давайте, ворушіться там», – сказав один з українських воїнів.

    Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що говорити з президентом РФ Володимиром Путіним в умовах війни в Україні «абсолютно необхідно». Шольц заявив, що підтримувати зв'язок з президентом Росії Володимиром Путіним дуже важливо.

    «Абсолютно необхідно говорити з Путіним. Я продовжу це робити, як і президент Франції», – сказав канцлер ФРН.

    Він зазначив, що у розмовах з Путіним нагадує йому про відповідальність за наслідки війни в Україні.

    Також 16 червня Шольц побував у Ірпені і неоднозначно відповів про постачання зброї Україні.

    У Києві Шольц заявив, що Німеччина допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно.

    Згодом Шольц після візиту до Києва розповів про «ілюзію Путіна».

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    Теги: росія окупанти війна Україна Еммануель Макрон озброєння окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Український військовий записав жорстке відео європейським політикам