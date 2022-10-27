Резніков про позицію Ізраїлю щодо допомоги Україні: Я розчарований

Глава Міноборони України переконаний, що ізраїльським політикам в майбутньому буде соромно від того, що вони не стали на бік України зараз

Міністр оборони України висловив своє незадоволення позицією уряду Ізраїлю щодо військової допомоги Україні. Про це він сказав у інтерв’ю ізраїльському виданню Haaretz.

«Я розчарований. Я не гніваюсь на Ізраїль, немає у мене поганого почуття, але зрозуміти це мені важко. Я гадаю, це несправедливо. Це ганьбить», – сказав він.

На думку Резнікова, ізраїльські політики в майбутньому будуть соромитися того, що не стали на бік України у цей час.

«У мене є добрий приклад. Між Ізраїлем та Україною була угода про звільнення від віз – попри позиції європейських країн, які не дозволяють нашим громадянам в'їжджати до них без віз. І ось коли розгорілася війна, саме держави Європи впустили наших біженців, не вимагаючи віз. Ізраїль же вчинив навпаки – анулював цю угоду в односторонньому порядку і не дозволив нашим біженцям увійти до її меж», – нагадав міністр.

Очільник українського оборонного відомства також розповів, яку допомогу Україна хотіла б отримати від Ізраїлю. За його словами, йдеться у першу чергу про системи протиповітряної оборони – «залізний купол» і не тільки.

«Ми знаємо, що Ізраїль має й інші хороші системи повітряної оборони (окрім «Залізного купола» – «Главком»), розраховані на всі дальності, малі і великі. Нам також потрібні локаційні системи, здатні виявляти ворога та забезпечувати нас інформацією про нього. Потреба цих системах обумовлена характером військових дій, які Росія веде проти нас. Вони чинять звірства та воєнні злочини. Вони б'ють по цивільній інфраструктурі – електростанціях та станціях водопостачання. Вони хочуть, щоб ми залишилися без води і ховалися у темряві. Вони прагнуть нас залякати, породити паніку в суспільстві і занурити його в хаос, а вже потім вести з нами переговори з позицій сили, диктувати нам умови капітуляції. Але ми не боїмося Росії. Ми боремося за нашу свободу та продовжимо так до нашої перемоги. Нам зрозуміло, що ми переможемо», – сказав Резніков.

Водночас міністр оборони України спростував інформацію у ЗМІ, ніби Ізраїль все-таки допомагає Україні і таємно надає їй розвідувальні дані про роботу іранських безпілотників.

«Ні. Це не так. Думаю, сталося непорозуміння. Автори статті поговорили з одним із моїх помічників і дійшли висновку, що Ізраїль постачав нам розвіддані. Стаття була дуже дивна, у мене немає жодної інформації, яка б підтверджувала написане в ній», – зазначив він.

Зазначимо, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що відмова Ізраїлю приєднуватися до антиросійських санкцій та надавати Україні сучасну зброю здивувала всіх – і американців, і європейців, і українців.

Також український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, Ізраїль не має ресурсів для потужної військової допомоги Україні.

Протягом останніх днів звучить чимало докорів на адресу уряду Ізраїлю за те, що вони відмовляються збільшувати допомогу Україні і надавати зброю для боротьби з іранськими безпілотниками, обмежуючись медичними виробами та гуманітарними вантажами. Та треба розуміти, що позиція Кнесету частково пояснюється особливостями місцевого менталітету і ставленням до власної безпеки.

Крім того, українські євреї підписали спеціальне звернення до президента, уряду, Кнесету та громадянського суспільства Ізраїлю. У ньому вони фактично засуджують дії країни, яка добре знає, що таке стати жертвою терору, у зайвій пасивності в цьому конфлікті та відсутності адекватної допомоги.