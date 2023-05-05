Розвідка США попереджає, що Китай і РФ скористаються дефолтом Штатів

До 1 червня в уряду США можуть закінчитися кошти

Дефолт створить «глобальну невизначеність» щодо вартості долара, керівництва США та американських інституцій

Глава Національної розвідки Сполучених Штатів Америки Авріл Хейнс попередила, що Китай і Росія, ймовірно, спробують скористатися дефолтом уряду США за боргом, повідомляє Bloomberg.

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«Майже напевно, що обидві країни скористаються такою подією в пропагандистських цілях через інформаційні операції, використовуючи її як доказ того, що політична система США не функціонує», – сказала Хейнс, яка є першою жінкою на своїй посаді, у комітеті Сенату у справах збройних сил.

Хейнс зауважила, що розвідувальне співтовариство не має інформації для надання незалежної оцінки, але дефолт створить «глобальну невизначеність» щодо вартості долара, керівництва США та американських інституцій.

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Хейнс також засвідчила, що триваюча війна в Україні посилила важелі впливу президента Китаю Сі Цзіньпіна на Путіна. Вона сказала, що останній, ймовірно, зменшив свої безпосередні амбіції в Україні, оскільки зусилля Росії отримати територіальні здобутки застопорилися.

Економічні аналітики прогнозують, що українська карта в питанні грядущого дефолту в США може стати об'єктом певних маніпуляцій всередині самих Штатів. Йдеться про риторику на кшталт «у нас самих обмаль фінансів, а ми фінансуємо Україну».

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен попередила, що якщо Конгрес не підніме дозволену законом стелю американського державного боргу або не призупинить його дію, до 1 червня в уряду країни можуть закінчитися кошти. Це може призвести до оголошення дефолту, якого в історії США ще не було.