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Розвідка США попереджає, що Китай і РФ скористаються дефолтом Штатів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Розвідка США попереджає, що Китай і РФ скористаються дефолтом Штатів
До 1 червня в уряду США можуть закінчитися кошти
фото з відкритих джерел

Дефолт створить «глобальну невизначеність» щодо вартості долара, керівництва США та американських інституцій

Глава Національної розвідки Сполучених Штатів Америки Авріл Хейнс попередила, що Китай і Росія, ймовірно, спробують скористатися дефолтом уряду США за боргом, повідомляє Bloomberg.

«Майже напевно, що обидві країни скористаються такою подією в пропагандистських цілях через інформаційні операції, використовуючи її як доказ того, що політична система США не функціонує», – сказала Хейнс, яка є першою жінкою на своїй посаді, у комітеті Сенату у справах збройних сил. 

Хейнс зауважила, що розвідувальне співтовариство не має інформації для надання незалежної оцінки, але дефолт створить «глобальну невизначеність» щодо вартості долара, керівництва США та американських інституцій. 

Хейнс також засвідчила, що триваюча війна в Україні посилила важелі впливу президента Китаю Сі Цзіньпіна на Путіна. Вона сказала, що останній, ймовірно, зменшив свої безпосередні амбіції в Україні, оскільки зусилля Росії отримати територіальні здобутки застопорилися.

Економічні аналітики прогнозують, що українська карта в питанні грядущого дефолту в США може стати об'єктом певних маніпуляцій всередині самих Штатів. Йдеться про риторику на кшталт «у нас самих обмаль фінансів, а ми фінансуємо Україну».

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен попередила, що якщо Конгрес не підніме дозволену законом стелю американського державного боргу або не призупинить його дію, до 1 червня в уряду країни можуть закінчитися кошти. Це може призвести до оголошення дефолту, якого в історії США ще не було.

Читайте також: США на межі дефолту? Що відбувається з американською економікою
Теги: росія США Китай Україна дефолт

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