США загрожує дефолт: Байден збирає лідерів Конгресу

Америка на порозі дефолту, якого в історії США ще не було

До 1 червня в уряду США можуть закінчитися кошти

Міністр фінансів США Джанет Єллен попередила, що якщо Конгрес не підніме дозволену законом стелю американського державного боргу або не призупинить його дію, до 1 червня в уряду країни можуть закінчитися кошти. Це може призвести до оголошення дефолту, якого в історії США ще не було.

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Без підвищення стелі (максимально дозволеного розміру боргу) влада США не зможе отримувати нові позики.

У понеділок Єллен закликала Конгрес якнайшвидше підняти ліміт, який зараз встановлений на рівні $31,4 трлн.

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«Водночас залишається незрозумілим, коли саме фонди можуть вичерпатися, оскільки найближчими тижнями важко передбачити обсяг витрат, а також час і розміри податкових надходжень», - сказано в доповіді Управління американського Конгресу з бюджету.

До кінця кварталу, тобто до червня, Мінфін планує збільшити свої запозичення приблизно на $449 млрд у порівнянні з попередніми планами; таким чином їх розмір становитиме близько $726 млрд.

Американські чиновники кажуть, що їм доводиться позичати більше коштів, оскільки надходження від податку на прибуток виявилися меншими від очікуваного, а витрати уряду, навпаки, перевищили заплановані показники. Крім того, станом на початок кварталу на урядових рахунках виявилося менше коштів, ніж передбачалося.

Підвищення стелі державного боргу – процедура для США досить проста: з 1960 року це відбувалося вже 78 разів.

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Однак республіканці, які контролюють Палату представників, заперечують проти програми видатків, оголошеної президентом-демократом Джо Байденом. В обмін на дозвіл підвищити максимальний розмір позик вони вимагали різкого скорочення державних витрат та скасування деяких вкрай важливих для Білого дому рішень.

У свою чергу, проти таких вимог виступили демократи, у яких більшість у Сенаті - верхній палаті Конгресу.

Президент Байден минулого тижня заявив, що щодо цих питань «переговорів бути не може». Однак на главу Білого дому чиниться дедалі більший тиск, щоб він погодився обговорити республіканські пропозиції.

Джо Байден у понеділок викликав чотирьох вищих лідерів Конгресу до Білого дому, повідомляє Reuters.

Він зателефонував спікеру Палати представників Республіканської партії Кевіну Маккарті в Єрусалим, де той перебуває з дипломатичною поїздкою, щоб запросити його на зустріч у Білому домі 9 травня. Обидва лідери не сідали за стіл переговорів для обговорення цього питання ще з лютого. Байден також запросив лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса, лідера більшості в Сенаті Чака Шумера та лідера республіканців Мітча Макконнелла.