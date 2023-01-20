Глобальна криза: глава Мінфіну США спрогнозувала наслідки дефолту для світової економіки

Рейтинг боргових зобов'язань Штатів може бути знижений

Дефолт у США може спровокувати глобальну фінансову кризу й вплине на долар. Такими невтішними прогнозами поділилась міністр фінансів країни Джанет Єллен в інтерв'ю CNN.

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Глава мінфіну США попередила про глобальні наслідки, якщо федеральний уряд вичерпає надзвичайні заходи та не підвищить боргову межу.

Неможливість проводити заплановані платежі призведе до того, що рейтинг боргових зобов'язань США може бути знижений. Це вплине на роль долара як резервної валюти, яка використовується в операціях по всьому світу.

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Неспроможність здійснити виплати, які належать власникам облігацій, одержувачам соціального страхування чи нашим військовим, безсумнівно, призведе до рецесії в економіці США та може спричинити глобальну фінансову кризу. Джанет Єллен

До слова, США незабаром розпочнуть передачу Україні конфіскованих російських активів.