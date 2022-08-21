«Русскій воєнний корабль іді...» Президент Естонії надягнув промовисту футболку

Естонський президент продемонстрував свою підтримку Україні

Президент Естонії Алар Каріс разом зі своєю командою взяв участь у плетінні маскувальних сіток для українських захисників. Маскувальні сітки для ЗСУ естонський президент робив у футболці з шевроном, на якому написане славнозвісна фраза про «русскій воєнній корабль». Відповідне фото Каріс розмістив у своєму Twitter.

«Зі своєю командою зробив маскувальну сітку для українських захисників. На допомогу Україні волонтери по всій Естонії виготовили понад 9 тис. м² сіток. Ми всі можемо зробити щось, щоб допомогти Україні виграти війну», – написав президент Естонії і додав хештег #SlavaUkraini.

До слова, маскувальні сітки для ЗСУ Алар Каріс робив у незвичній футболці, яку отримав у подарунок від президента Володимира Зеленського. На рукаві футболки був прикріплений шеврон з надписом «Русскій воєнний корабль іді...».

Нагадаємо, раніше уряд Естонії ухвалив новий пакет військової допомоги Україні. Збройні сили нашої держави отримають міномети та протитанкові засоби.

3 серпня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу, який прибув з робочим візитом до Києва.

Також нагадаємо, що влада Естонії планує заборонити в'їзд в країну для росіян з шенгенськими візами, які видали інші країни Євросоюзу.

Зауважимо, що з 18 серпня в Естонію громадянам РФ не можна в'їжджати за шенгенською візою, виданою республікою.

Раніше повідомлялося, що в Естонії поліція зняла з поїзда російських пропагандистів. Країна анулювала візи російським журналістам та заборонила в'їзд до ЄС на три роки.