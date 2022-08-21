Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Русскій воєнний корабль іді...» Президент Естонії надягнув промовисту футболку

Надія Клочко
glavcom.ua
«Русскій воєнний корабль іді...» Президент Естонії надягнув промовисту футболку
Президент Естонії взяв участь у плетінні маскувальних сіток для ЗСУ
фото: Twitter Алара Каріса

Естонський президент продемонстрував свою підтримку Україні

Президент Естонії Алар Каріс разом зі своєю командою взяв участь у плетінні маскувальних сіток для українських захисників. Маскувальні сітки для ЗСУ естонський президент робив у футболці з шевроном, на якому написане славнозвісна фраза про «русскій воєнній корабль». Відповідне фото Каріс розмістив у своєму Twitter.

«Зі своєю командою зробив маскувальну сітку для українських захисників. На допомогу Україні волонтери по всій Естонії виготовили понад 9 тис. м² сіток. Ми всі можемо зробити щось, щоб допомогти Україні виграти війну», – написав президент Естонії і додав хештег #SlavaUkraini.

«Русскій воєнний корабль іді...» Президент Естонії надягнув промовисту футболку фото 1

До слова, маскувальні сітки для ЗСУ Алар Каріс робив у незвичній футболці, яку отримав у подарунок від президента Володимира Зеленського. На рукаві футболки був прикріплений шеврон з надписом «Русскій воєнний корабль іді...».

«Русскій воєнний корабль іді...» Президент Естонії надягнув промовисту футболку фото 2

Нагадаємо, раніше уряд Естонії ухвалив новий пакет військової допомоги Україні. Збройні сили нашої держави отримають міномети та протитанкові засоби. 

3 серпня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу, який прибув з робочим візитом до Києва. 

Також нагадаємо, що влада Естонії планує заборонити в'їзд в країну для росіян з шенгенськими візами, які видали інші країни Євросоюзу. 

Зауважимо, що з 18 серпня в Естонію громадянам РФ не можна в'їжджати за шенгенською візою, виданою республікою.

Раніше повідомлялося, що в Естонії поліція зняла з поїзда російських пропагандистів. Країна анулювала візи російським журналістам та заборонила в'їзд до ЄС на три роки.

Читайте також: Європейці, пристебніть паски безпеки! Найгірше попереду
Теги: Естонія Україна війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Естонський уряд вирішив допомогти навчати українських військових
Естонія ухвалила новий пакет військової допомоги для України
19 серпня, 06:14
З 18 серпня в Естонію громадянам РФ не можна буде в'їхати за шенгенською візою
Естонія готує жорсткі обмеження для росіян
17 серпня, 20:25
Естонія прибере усі радянські пам'ятники з публічного простору
Естонія прибере усі радянські пам'ятники з публічного простору
5 серпня, 13:08

Політика

«Русскій воєнний корабль іді...» Президент Естонії надягнув промовисту футболку
«Русскій воєнний корабль іді...» Президент Естонії надягнув промовисту футболку
Рейтинг Шольца у Німеччині рекордно обвалився
Рейтинг Шольца у Німеччині рекордно обвалився
«Празька весна». Прем’єри Словаччини і Чехії записали звернення до світу
«Празька весна». Прем’єри Словаччини і Чехії записали звернення до світу
Фінляндія подала проти Росатому позови на 2 млрд євро
Фінляндія подала проти Росатому позови на 2 млрд євро
Відомство Лаврова зробило різку заяву про «український слід» у загибелі доньки Дугіна
Відомство Лаврова зробило різку заяву про «український слід» у загибелі доньки Дугіна
Дугін після загибелі доньки потрапив до лікарні
Дугін після загибелі доньки потрапив до лікарні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
На виїзді із Севастополя утворився величезний затор
54K
Окупанти захопили частину села на Миколаївщині
43K
Заяви Онуфрія на зустрічі із полоненими рашистами урівнюють Україну і Росію, – ПЦУ
41K
На Харківщині окупанти самі задокументували докази своїх злочинів (відео)
25K
Суд над Путіним буде швидким: прокурор Міжнародного трибуналу пояснив, чому
19K
«Хочу пожелать, чтобы Бог хранил вас». Як митрополит Онуфрій з окупантами зустрічався

Новини

Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
Сьогодні, 07:29
ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
Вчора, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
19 серпня, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
19 серпня, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
19 серпня, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
19 серпня, 16:42

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту