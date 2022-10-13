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Саміт в Астані. Емір Катару змусив Путіна чекати (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Саміт в Астані. Емір Катару змусив Путіна чекати (відео)
фото скріншот відео

Емір Катару витримав паузу перш, ніж зайти до зали переговорів 

На саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходить в Астані (Казахстан) Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані примусив російського диктатора чекати на зустріч. Відповідне відео поширили пропагандистські ЗМІ.

Зокрема видно, як Путін заповнює паузу, що виникла, балачкою з російським міністром Сергієм Лавровим. Уся делагація вдає зацікавленість. А через деякий час до зали переговорів заходить Емір Катару з делегацією.

Також Путін виступив на саміті. Диктатор під час своєї промови постійно кашляв, а його голос був явно захриплим. Крім того, колір в обличчя диктатора нездоровий. 

Нагадаємо, раніше переговори між президентами Туреччини та Росії Реджепом Ердоганом та Володимиром Путіним розпочалися з невеликою затримкою, що змусило російського диктатора занервувати.  

Раніше виступ Путіна, під час якого він вдавлювався в стільчик і ледве говорив, спантеличив соцмережі (відео).

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Теги: путін Казахстан переговори відео

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