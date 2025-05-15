Що принесе Україні зустріч у Стамбулі: думки турецьких експертів розходяться

Туреччина може стати місцем ухвалення доленосних рішень для України, вважають турецькі експерти

У Стамбулі стартує зустріч російської та української делегацій у рамках мирних переговорів. Увага всього світу прикута до турецького мегаполісу. Утім, думки щодо того, що насправді принесе сьогоднішній день і що він означатиме – кардинально різні. Про це пише «Главком».

Український лідер Зеленський вже прибув до Анкари для зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може приїхати до Стамбула завтра (16 травня 2025 року) щодо врегулювання питань мирного процесу.

Під час короткого виходу до преси Володимир Зеленський подякував президенту Туреччини Реджепу Ердогану і назвав «бутафорським» склад делегації Росії.

«У нас делегація на найвищому рівні, у росіян схоже на бутафорську. Подивимося, що ми робитимемо, чи є у росіян взагалі мандат на прийняття рішень», – сказав Зеленський.

«Ми чітко дали зрозуміти, що хочемо закінчення війни. Однак Росія демонструє протилежне кожним своїм кроком. Відмова президента Росії Володимира Путіна від зустрічі в Туреччині стане остаточним доказом того, що Росія не хоче миру. США та Європі потрібно буде запровадити «найсильніший пакет санкцій» – заявив журналістам президент України, перебуваючи у аеропорту Анкари.

Думка турецьких експертів

Утім, думки експертів щодо того, що відбуватиметься у день перемовин та після них дуже різні. Про це пише турецьке видання Ahaber.

Доцент кафедри політології доктор Кемаль Олчар: «Здається, що за цих умов сидіти за столом переговорів нелегко. Світ розділений на дві частини. Ви можете уявити одне крило як західне, а інше – як східне. Бути медіатором також дуже складно. Але та ситуація, яка зараз відбувається в Стамбулі, де сторони опинилися за столом переговорів, на мою думку, є новою концепцією, яку створила та висунула Туреччина».

Військовий стратег доктор Ерай Гючлюер: «Дуже важливо, щоб був прогрес у напрямку миру не лише між Росією та Україною, а й на Близькому Сході. Якщо Дональд Трамп приїде до Туреччини, він приїде не лише заради України. Відбуваються важливі події в Сирії, Ізраїлі та Іраку, а також Робітнича партія Курдистану (РПК) складає зброю. Туреччина та президент Реджеп Таїп Ердоган дуже успішно керують дуже складним та комплексним процесом».

Експерт з міжнародних відносин доктор Їлдирим Деніз: «Однією з обіцянок президента США Трампа було припинення війни між Україною та Росією. Він намагається це виконати. Усі кажуть, що хочуть Нобелівську премію миру. Були й президенти США, які завершували війну раніше та отримували цю нагороду. Він також відіграв певну роль у війні між Індією та Пакистаном».

До слова, перемовини Росії та України викликали ажіотаж серед журналістів у Стамбулі.