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Перемовини Росії та України викликали ажіотаж серед журналістів у Стамбулі (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Перемовини Росії та України викликали ажіотаж серед журналістів у Стамбулі (фото)
Туреччина готується приймати саміт пресдтавників Росії та України
фото із відкритих джерел

Російська делегація, яка братиме участь у стамбульських переговорах, прибула до Туреччини, а представники місцевої та іноземної преси виявили великий інтерес до події

Стамбул готується приймати перемовини російської та української делегацій. Зустріч стартує сьогодні близько обіду. Російська делегація уже на місці, так само як і десятки турецьких та іноземних журналістів, які перебувають неподалік локації, де відбудеться подія. Очікується, що вона проходитиме за закритими дверима. 

Як зазначає турецьке видання Anadolu та Ahaber, зустріч українсько-російської переговорної групи, яка відбудеться в резиденції президента Долмабахче, викликала великий інтерес у місцевих та іноземних представників ЗМІ.

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Журналісти з самого ранку чекають на початок перемовин. Усі шляхи довкола місця події перекрито, посилено рівень безпеки. 

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Як пише видання Anadolu і російське інформаційне агентство ТАСС, російська делегація, яка вестиме переговори з Україною уже прибула до Стамбула. Російський диктатор Володимир Путін раніше затвердив імена представників Росії на переговорах. Відповідно, російську делегацію очолить радник Путіна Володимир Мединський. 

До складу російської делегації, окрім Мединського, увійдуть також заступник глави міністерства закордонних справ РФ Михайло Галузін, заступник міністра оборони Олександр Фомін та начальник Головного управління Генерального штабу ЗС РФ Ігор Костюков. 

Напередодні стало відомо, хто з України полетить до Стамбула на переговори з російською стороною. Повідомляється, що до Туреччини поїде керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров, дипломатичний радник президента Ігор Жовква і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який вже у Туреччині.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом і лише після цього ухвалить рішення щодо подальших кроків щодо мирних переговорів з Росією. Сьогодні, 15 травня, Ердоган прийме у своїй резиденції в Анкарі Володимира Зеленського.

На перемовинах у Туреччині Україна готова обговорити з росіянами 30-денне припинення вогню. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня.Так, Трамп приїде на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно», про що він сказав під час свого візиту до Катару.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що увечері середи, 14 травня, російський диктатор Володимир Путін провів нараду щодо підготовки переговорів із Києвом у Стамбулі. 

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Теги: путін Дональд Трамп Стамбул диктатор Володимир Зеленський переговори Андрій Сибіга Туреччина

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