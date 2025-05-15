Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росіяни назвали час початку перемовин у Стамбулі. ЦПД спростовує це

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни назвали час початку перемовин у Стамбулі. ЦПД спростовує це
До зустічі делегацій України та Росії у Стамбулі привернута максимальна увага
колаж: glavcom.ua

Російська делегація вже прибула до Стамбулу

Російські медіа повідомили, що мирні переговори в Стамбулі планують розпочати близько 10:00. В Україні таку заяву заперечили. Як передає «Главком», про це час перемовин написало агентство ТАСС.

Так, на повідомлення пропагандистів відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.  За його словами, росіяни закидають у медіа брехню про початок перемовин о 10 ранку: «Це не відповідає дійсності. Такий час не був запланований».

«Не виключено, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин. Бо вже їх пропагандисти пишуть, що «перемовини потрібні всім, окрім України». На це і розрахунок», – зауважив Коваленко. 

Як стверджує ТАСС, делегація РФ вже прибула до Стамбула для переговорів.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. У своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. 

Президент США Дональд Трамп не знає, чи з'явиться диктатор РФ Володимир Путін на мирних переговорах у Стамбулі. Водночас  Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. 

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Також перед початком переговорів у Стамбулі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков ще раз озвучив позицію Кремля.

Читайте також:

Теги: перемир'я переговори Туреччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія розширює мобілізаційні заходи у себе і зриває в Україні
Хто і навіщо зриває мобілізацію в Україні
17 квiтня, 12:20
Путін у Москві, на Червоній площі у честь параду, 9 травня 2024 року
Триденне перемир’я Путіна: старий трюк у нових декораціях
30 квiтня, 13:05
Саме Росія є реальною, а не уявною загрозою – і для миру, і для демократії, і для всього цивілізованого світу
Мир за 24 години. Кінець ілюзії
18 квiтня, 21:03
Трамп сподівається на угоду між Україною та Росією «цього тижня»?
Трамп сподівається на угоду між Україною та Росією «цього тижня»?
22 квiтня, 15:00
Брюс: Цивілізований світ чекає відповіді від Москви
Держдеп США закликав Росію продемонстувати свої наміри щодо припинення війни
18 квiтня, 04:47
Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші, каже Зеленський
«Великоднє перемир’я»: Зеленський зробив Путіну нову пропозицію
20 квiтня, 21:46
Башар Асад залишається під захистом Москви
Росія відмовилась видати сирійського диктатора Башара Асада – NYT
24 квiтня, 08:14
Лавров зробив заяву про переговори з Україною
Лавров назвав вимоги для початку переговорів між РФ та Україною
28 квiтня, 14:00
Президент зазначив, що якщо Путін не приїде на переговори, це буде видаватиметься як його повна поразка
Зеленський повідомив, які питання хоче обговорити з Путіним
Вчора, 09:30

Політика

Зеленський та Ердоган зустрінуться сьогодні у Анкарі: став відомий час і тема перемовин
Зеленський та Ердоган зустрінуться сьогодні у Анкарі: став відомий час і тема перемовин
Напередодні перемовин у Стамбулі Путін провів нараду із силовиками та дипломатами
Напередодні перемовин у Стамбулі Путін провів нараду із силовиками та дипломатами
Росіяни назвали час початку перемовин у Стамбулі. ЦПД спростовує це
Росіяни назвали час початку перемовин у Стамбулі. ЦПД спростовує це
Демократи передумали голосувати за імпічмент Трампа: причина
Демократи передумали голосувати за імпічмент Трампа: причина
Сьогодні відбудуться мирні перемовини України та РФ. Які прогнози робить турецька преса
Сьогодні відбудуться мирні перемовини України та РФ. Які прогнози робить турецька преса
У Стамбулі розпочинаються перемовини Росії та України: що відомо станом на ранок
У Стамбулі розпочинаються перемовини Росії та України: що відомо станом на ранок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 травня 2025
59K
На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа
52K
Літак на вулицях Києва: чому й куди його перевозили цієї ночі
46K
Як змінилася довіра українців до Зеленського: дані останнього опитування
29K
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:40
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
Вчора, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua