Росіяни назвали час початку перемовин у Стамбулі. ЦПД спростовує це

До зустічі делегацій України та Росії у Стамбулі привернута максимальна увага

Російська делегація вже прибула до Стамбулу

Російські медіа повідомили, що мирні переговори в Стамбулі планують розпочати близько 10:00. В Україні таку заяву заперечили. Як передає «Главком», про це час перемовин написало агентство ТАСС.

Так, на повідомлення пропагандистів відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, росіяни закидають у медіа брехню про початок перемовин о 10 ранку: «Це не відповідає дійсності. Такий час не був запланований».

«Не виключено, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин. Бо вже їх пропагандисти пишуть, що «перемовини потрібні всім, окрім України». На це і розрахунок», – зауважив Коваленко.

Як стверджує ТАСС, делегація РФ вже прибула до Стамбула для переговорів.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. У своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині.

Президент США Дональд Трамп не знає, чи з'явиться диктатор РФ Володимир Путін на мирних переговорах у Стамбулі. Водночас Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Також перед початком переговорів у Стамбулі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков ще раз озвучив позицію Кремля.