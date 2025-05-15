Президент Зеленський прибув до Туреччини: перші заяви

Зеленський в аеропорту заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський»

Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський прибув у аеропорт Анкари у Туреччині. Як передає «Главком», про це стало відомо із прямої трансляції.

Зеленський зустрінеться з президентом Ердоганом. Після зустрічі можуть відбутись перші прямі переговори між Україною та Росію з 2022 року.

Зеленський в аеропорту заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський». «Подальші кроки вирішимо після зустрічі з Ердоганом. Потрібно зрозуміти, який у російських представників мандат», – заявив президент Зеленський після прибуття до Анкари.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. У своєму зверненні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Путіним.

За день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. А президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Також перед початком переговорів у Стамбулі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков ще раз озвучив позицію Кремля.