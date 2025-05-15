Напередодні перемовин у Стамбулі Путін провів нараду із силовиками та дипломатами

Як відомо, Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його немає у списку

Окрім членів переговорної групи, у нараді брали участь Лавров, Бєлоусов, Шойгу, Герасимов

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що увечері середи, 14 травня, російський диктатор Володимир Путін провів нараду щодо підготовки переговорів із Києвом у Стамбулі. Як передає «Главком», про це повідомляє Риа Новости.

Зазначається, що окрім членів переговорної групи, у нараді брали участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, міністр оборони Андрій Бєлоусов, директор Росгвардії Віктор Золотов, секретар Ради безпеки Сергій Шойгу, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, директор ФСБ Олександр Бортніков, а також командувачі угруповань військ у зоні так званої СВО.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. У своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині.

Президент США Дональд Трамп не знає, чи з'явиться диктатор РФ Володимир Путін на мирних переговорах у Стамбулі. Водночас Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Також перед початком переговорів у Стамбулі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков ще раз озвучив позицію Кремля.