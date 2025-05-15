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Стало відомо, яку тему готова обговорювати українська делегація у Стамбулі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Стало відомо, яку тему готова обговорювати українська делегація у Стамбулі
Офіційно ще не повідомляли, хто увійде до української делегації, однак до Туреччини вже прилетів глава МЗС України Сибіга провів зустріч із Рубіо та Гремом
фото: МЗС України

Wall Street Journal: Припинення вогню на 30 діб – це єдина тема, яку українська делегація буде готова обговорювати з росіянами

На перемовинах у Туреччині Україна готова обговорити з росіянами 30-денне припинення вогню. Як передає «Главком», про це Суспільному повідомило джерело, обізнане з позицією України. 

Водночас Wall Street Journal пише, що припинення вогню на 30 діб – це єдина тема, яку українська делегація буде готова обговорювати з росіянами. 

Наразі офіційно не повідомляли, хто увійде до української делегації. Вночі стало відомо, що російську очолить помічник Путіна Мединський, який вже представляв Росію на перемовинах на початку повномасштабного вторгнення.

Вже повідомлялося, що делегація РФ прибула до Стамбула для переговорів.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. У своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. 

Президент США Дональд Трамп не знає, чи з'явиться диктатор РФ Володимир Путін на мирних переговорах у Стамбулі. Водночас  Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. 

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Також перед початком переговорів у Стамбулі заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков ще раз озвучив позицію Кремля.

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Теги: перемир'я переговори росія Україна

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