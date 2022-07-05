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    Політика

    Сі Цзіньпін відхилив запрошення Путіна відвідати Росію – ЗМІ

    Голова&nbsp;Китаю не поспішає з візитами до Путіна - Сі Цзіньпін відхилив запрошення Путіна відвідати Росію – ЗМІ
    Голова Китаю не поспішає з візитами до Путіна
    фото з відкритих джерел

    Новий спалах коронавірусу заважає лідеру Китаю відвідати РФ

    Голова Китаю Сі Цзіньпін не прийняв запрошення Володимира Путіна приїхати до Росії. Причиною було названо новий спалах коронавірусу в Китаї. Про це повідомляє японське видання Yomiuri із посиланням на дипломатичні джерела.

    За даними ЗМІ, під час телефонної розмови 15 червня Путін привітав голову КНР із 69-річчям і попросив відвідати Росію. Однак Сі Цзіньпін відмовився, пославшись на заходи проти нового спалаху коронавірусу.

    Як пише видання, перед з'їздом Комуністичної партії Китаю, який пройде в другій половині року, Сі Цзіньпін намагається не робити різких кроків як у внутрішній, так і зовнішній політиці. А у відмові відвідувати Росію є бажання уникнути подальшого поглиблення конфлікту зі США та Європою, які посилюють тиск на Росію економічними санкціями.

    Проте, як уточнює ЗМІ, голова КНР не відвідував інші країни з кінця січня 2020 року.

    У Кремлі інформацію ЗМІ вже спростували: за словами Дмитра Пєскова, вона не відповідає дійсності. «Річ у тому, що певні ковідні обмеження в Китаї продовжуються, і це абсолютно нормально, до цього потрібно з розумінням ставитись. Є запрошення і у Путіна відвідати Китай, і у Сі Цзіньпіна відвідати Росію. У міру того, як усі ослаблення ковідних обмежень дозволять, звичайно, візити буде здійснено», – заявив він, цитує «Інтерфакс».

    Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін під час телефонної розмови із французьким колегою Еммануелем Макроном заявив про свою повагу до територіальної цілісності та суверенітету України й необхідність припинення вогню.

    Також Китай готовий виступити посередником між Україною та Росією.

    Крім того Сі Цзіньпін пообіцяв Україні гуманітарну допомогу.

    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Китай Україна окупація #stoprussia
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    Сі Цзіньпін відхилив запрошення Путіна відвідати Росію – ЗМІ