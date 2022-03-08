Сі Цзіньпін пообіцяв Україні гуманітарну допомогу
Ситуацію в Україні обговорили лідери Франції, Німеччини та Китаю
Питання війни Росії проти України лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомляє Sueddeutsche Zeitung у вівторок, 8 березня.
Спілкування відбулося у форматі відеоконференції.
«Нинішня ситуація в Україні викликає занепокоєння. Китай глибоко шкодує, що на європейському континенті знову спалахнула пожежа війни», – цитує Сі Цзіньпіна The Guardian.
Китай також пообіцяв направити гуманітарну допомогу Україні.
«Ми повинні закликати до максимального стримування, щоб запобігти широкомасштабній гуманітарній кризі», – сказав Сі Цзіньпін.
Макрон та Шольц висловилися за мирне врегулювання ситуації шляхом переговорів.
Крім України, лідери трьох країн обговорили іранську ядерну угоду та співпрацю Китаю з ЄС.
Як відомо, щодо російської агресії в Україні, Китай зайняв нейтральну позицію – не засуджує та не заохочує політику Російської Федерації.
Нагадаємо, Китай готовий виступити посередником між Україною та Росією.