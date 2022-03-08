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    Сі Цзіньпін пообіцяв Україні гуманітарну допомогу

    Від початку вторгнення Росії в Україну китайський лідер тримає нейтралітет - Сі Цзіньпін пообіцяв Україні гуманітарну допомогу
    Від початку вторгнення Росії в Україну китайський лідер тримає нейтралітет
    фото з відкритих джерел

    Ситуацію в Україні обговорили лідери Франції, Німеччини та Китаю

    Питання війни Росії проти України лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомляє Sueddeutsche Zeitung у вівторок, 8 березня.

    Спілкування відбулося у форматі відеоконференції.

    «Нинішня ситуація в Україні викликає занепокоєння. Китай глибоко шкодує, що на європейському континенті знову спалахнула пожежа війни», – цитує Сі Цзіньпіна The Guardian.

    Китай також пообіцяв направити гуманітарну допомогу Україні.

    «Ми повинні закликати до максимального стримування, щоб запобігти широкомасштабній гуманітарній кризі», – сказав Сі Цзіньпін.

    Макрон та Шольц висловилися за мирне врегулювання ситуації шляхом переговорів.

    Крім України, лідери трьох країн обговорили іранську ядерну угоду та співпрацю Китаю з ЄС.

    Як відомо, щодо російської агресії в Україні, Китай зайняв нейтральну позицію – не засуджує та не заохочує політику Російської Федерації.

    Нагадаємо, Китай готовий виступити посередником між Україною та Росією.

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    Теги: війна Китай гуманітарна допомога Україна
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    Сі Цзіньпін пообіцяв Україні гуманітарну допомогу