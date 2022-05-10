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    Сі Цзіньпін зробив заяву, яка розчарує росіян

    Сі Цзіньпін підтвердили свою прихильність повазі територіальної цілісності та суверенітету - Сі Цзіньпін зробив заяву, яка розчарує росіян
    Сі Цзіньпін підтвердили свою прихильність повазі територіальної цілісності та суверенітету

    Лідер Китаю заявив про необхідність припинення війни в Україні

    Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час телефонної розмови із французьким колегою Еммануелєм Макроном заявив про свою повагу до територіальної цілісності та суверенітету України й необхідність припинення вогню. Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу.

    «Глави двох держав підтвердили свою прихильність повазі територіальної цілісності та суверенітету України та погодилися з невідкладністю досягнення режиму припинення вогню. Необхідно також підтримувати всі зусилля, спрямовані на надання гуманітарної підтримки населенню України», — йдеться на сайті президента Франції.

    Лідери Китаю та Франції також обговорили ризик продовольчої кризи та ініціативи, запропоновані Францією. Макрон нагадав про очікування щодо зняття Китаєм санкцій з Литви та закликав КНР підтримувати й проводити політику відкритості.

    Як відомо, від початку російського вторгнення в Україну Китай так публічно і не засудив збройну агресію РФ. А на початку березня міністр закордонних справ КНР Ван Ї назвав Росію «найважливішим стратегічним партнером Пекіна».

    Китай є найбільшими торговим партнером Росії. Протягом останніх років він забезпечив понад 23% всього російського імпорту. Водночас для Китаю Росія не настільки важлива — у 2020-му на неї припало 2% від загального китайського експорту. Втім, Китай є найбільшим покупцем російської нафти.

    Після накладення міжнародних санкцій на РФ Пекін почав менш охоче надавати політичну та економічну підтримку Москві.

    Нещодавно Китай запустив новий залізничний маршрут в обхід Росії.

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    Теги: росія окупанти війна Китай Франція Україна окупація #stoprussia
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    Сі Цзіньпін зробив заяву, яка розчарує росіян