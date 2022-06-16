Сі Цзіньпін почав поглинання? У російському місті школярі вчитимуть китайську мову

Губернатор міста запевнив, що між російськими містами та провінціями Китаю «великий досвід дружби»

У російському місті Благовіщенськ, Амурської області, від початку нового навчального року діти в школах вивчатимуть китайську мову. Про це заявив губернатор Амурської області Василь Орлов на зустрічі з генконсулом Китайської народної республіки напередодні відкриття руху автомобільним мостом Благовіщенськ — Хейхе, повідомляє «Сибір. Реалії».

«У нас великий досвід дружби – багато спільних культурних, спортивних заходів. Сьогодні спецклас із глибоким вивченням китайської мови є лише в одній школі. Знаю, що у Хейхе така ж робота ведеться», – повідомив Орлов.

Китайський Хейхе та російський Благовіщенськ розташовані через річку один від одного і пов’язані між собою мостом, що відкрився 10 червня. Будівництво мосту завершилося ще два роки тому, але відкриття відкладали через пандемію коронавірусу. Він відкритий для вантажних перевезень, проїхати на легковому автомобілі там ще не можна. Проїзд коштує в середньому 8700 рублів (орієнтовно 2300 грн).

Варто зауважити, що після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Китай намагається дотримуватися нейтралітету у відносинах з обома країнами. Зокрема, глава МЗС Ван І заявив, що Китай поважає територіальну цілісність та суверенітет України.

При цьому з китайського магазину додатків компанії Huawei зникли кілька додатків російських банків (сама компанія пішла з Росії), а китайський Тік-Ток заблокував акаунт Russia Today DE і видалив усе відео та його передплатників. Також Китай різко скоротив постачання до Росії критично важливої високотехнологічної продукції.

Нагадаємо, китайський міністр оборони Вей Фенхе заявив, що Пекін не допомагав Росії зброєю у війні проти України. А китайсько-російські відносини є «партнерством, а не союзом».

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