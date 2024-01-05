Син Абрамовича отримав громадянство Литви ще минулої осені: деталі

Нащадок російського олігарха отримав громадянство через півтора року після внесення його батька до списку осіб, які потрапили під санкції ЄС

Синові російського мільярдера Романа Абрамовича Аркадію видали литовський паспорт восени 2023 року. Цю інформацію журналістам центру Siena підтвердила голова Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте.

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Раніше департамент цієї інформації не надавав, посилаючись на регламент захисту особистих даних. Наголошується, що діти Абрамовича – Аркадій та Ганна – отримали литовське громадянство за походженням, так як дідусь та бабуся мільярдера за батьківською лінією були громадянами Литви.

За інформацією від Департаменту міграції, донька Ганна отримала литовський паспорт ще у жовтні 2011 року, а оновила у травні 2021 року. Син Аркадій отримав литовський паспорт відповідно до нового порядку, на документах є підпис міністра.

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На той момент Роман Абрамович вже півтора руки перебував під санкціями. Публічно була відома інформація про те, що до моменту вторгнення Росії в Україну, Абрамович передав дітям контроль над 10 своїми фондами. Ці факти на початку 2023 р. опублікувало видання The Guardian.

Нагадаємо, раніше МВС Литви з’ясовувало, як діти Абрамовича отримали громадянство країни.

Також журналісти розсекретили таємну угоду Абрамовича з головними фінансистами Путіна. Російський олігарх Роман Абрамович, який перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС, заперечував фінансові зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним. Але розсекречені документи з Кіпру стали новим свідченням, яке пов'язує їх з таємною угодою на $40 млн, укладеною у 2010 році.