Головна Світ Політика
search button user button menu button

Передача заморожених активів РФ Україні: Reuters оприлюднив подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Передача заморожених активів РФ Україні: Reuters оприлюднив подробиці
ЄС не може знайти згоди щодо передачі активів Росії Україні
фото із відкритих джерел

Законопроєкт щодо передачі Україні активів країни-агресора буде озвучено 12 грудня, за два дні до саміту країн Євросоюзу

Наступного тижня Європейський Союз затвердить законопроєкт про використання коштів від російських активів, заморожених через санкції. Про це стало відомо Reuters.

Зазначається, що, ймовірно, найближчим часом Україна не отримає гроші через сумніви глав Франції, Німеччини та Бельгії. Згідно з інформацією видання, законопроєкт буде озвучено 12 грудня, за два дні до саміту лідерів 27 країн Євросоюзу. Очікується, що на зустрічі обговорюватимуться питання щодо матеріальної та військової допомоги Києву, а також доля заявки України на вступ до членства ЄС.

Водночас уточнюється, що розбіжності між державами Євросоюзу серйозно знижують шанси на досягнення угоди, яка б допомогла Україні у війні з Росією. Представник міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що зараз заарештовано активи на суму близько 28 мільярдів євро та ще 207 мільярдів євро російського центрального банку.

Раніше Європейський Союз засумнівався у правильності запропонованого головуючою в об'єднанні Іспанії рішення щодо передачі Україні заморожених російських активів для повоєнного відновлення. Декілька держав Європейського союзу не підтримали висунуту Іспанією пропозицію використати для допомоги Україні прибуток із заморожених російських активів. Як пише видання Politico, дана пропозиція обговорювалася єврочиновниками під час зустрічі представників ЄС. За оцінками Іспанії, прибуток від резервів Банку Росії до 2027 року може сягнути € 17 млрд.

Декілька послів з 27 урядів блоку стверджували: ідея, розроблена Іспанією, яка головувує у ЄС, не дасть економіці України термінового поштовху, якого вона потребує, і натомість ризикує підірвати зобов’язання ЄС щодо надання підтримки Києву.

Протягом кількох місяців офіційні особи ЄС шукали способи зняти прибутки від активів вартістю близько 300 мільярдів доларів, які були заморожені після початку війни. Але цей план викликав скептицизм з боку деяких урядів, зокрема Франції та Німеччини, а також з боку Європейського центрального банку, який побоюється, що це може спричинити нестабільність євро.

Читайте також: ЄС не передає Україні заморожені активи Росії: фінський економіст знайшов пояснення

Теги: Європейський союз Україна гроші санкції росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед прогалин стратегії спецслужби найбільше виділяють ситуацію в релігійній сфері, ботоферми, call-центри тощо
Джерела: СБУ лобіює перегляд Стратегії інформбезпеки
21 листопада, 19:58
Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина
Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом
23 листопада, 23:15
Розмір пенсій підвищиться в українців, які досягли віку 70 років
Чи варто очікувати підвищення виплат? Що чекає на пенсіонерів у грудні
1 грудня, 08:09
Швейцарія офіційно приєдналася до основної групи країн, які підтримують створення спецтрибуналу для російського диктатора Путіна
Швейцарія підтримала створення спеціального трибуналу для Росії
16 листопада, 17:41
У «Дії» з’явилося важливе нововведення
У «Дії» з’явилося важливе нововведення
29 листопада, 17:00
Росія та Туреччина готуються до реалізації нового газового проекту
Росія знайшла партнера, з яким може створити газовий хаб
27 листопада, 10:37
Валерій Семененко розповів про утиски українців у Росії
Один із лідерів української діаспори у РФ пояснив, кому Кремль тепер дозволяє говорити українською
6 грудня, 17:19
Оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком
Протестувальники розблокували один із пунктів пропуску
5 грудня, 09:18
Женбек Кулубаєв відреагував на антиросійські санкції
Голова МЗС Киргизстану неоднозначно відреагував на вимогу дотримуватись санкцій проти РФ
7 грудня, 19:07

Політика

Передача заморожених активів РФ Україні: Reuters оприлюднив подробиці
Передача заморожених активів РФ Україні: Reuters оприлюднив подробиці
Німеччина не може відправити додому 300 тис. біженців
Німеччина не може відправити додому 300 тис. біженців
Борис Джонсон знову буде прем'єром? У Британії відбувається «макаронна змова» проти Cунака
Борис Джонсон знову буде прем'єром? У Британії відбувається «макаронна змова» проти Cунака
Блінкен назвав країни, які зацікавлені у зриві допомоги Україні
Блінкен назвав країни, які зацікавлені у зриві допомоги Україні
Cаміт ЄС: Угорщина блокує усі питання щодо України
Cаміт ЄС: Угорщина блокує усі питання щодо України
Колишній єврочиновник назвав ключову умову вступу України до ЄС. Вона не сподобається українцям
Колишній єврочиновник назвав ключову умову вступу України до ЄС. Вона не сподобається українцям

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Депутатка Шуляк і таксі до нічного клубу
17K
Третю штурмову бригаду вивели з-під Бахмута після майже року важких боїв
16K
Путін оскаженів: Влада в Україні «совсем оборзела»
13K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
12K
Найкраща тенісистка світу розповіла, чому перестала носити стрічку в кольорах прапора України
11K
На фронті загинув актор Андрій Павленко

Новини

Під Авдіївкою пекельні бої: кількість ворожих атак значно зросла
Сьогодні, 07:50
Хмарно, можливі опади: прогноз погоди на 11 грудня
Сьогодні, 06:30
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:04
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Хмарно, з періодичними опадами: прогноз погоди на 10 грудня
Вчора, 05:20
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua