Фіцо вимагає зняти санкції з бізнесмена, пов'язаного з пропутінською організацією

Фіцо планує порушити питання про виключення Хамбалека із санкційного списку під час своєї поїздки до Брюсселя

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вимагає зняти санкції ЄС із бізнесмена та байкера Йозефа Гамбалка, який потрапив у список через зв’язки з близькою до Путіна російською байкерською організацією «Нічні вовки». Про це повідомляє Pravda.

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«Я повідомив голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що ми порушимо питання про пана Хамбалека, громадянина Словаччини, який є єдиним громадянином країн ЄС у санкційному списку», – сказав він.

Фіцо вважає, що єдине, за що можна звинуватити Гамбалека, – це його захоплення мотоциклами. Фіцо заявив, що планує порушити питання про виключення Хамбалека із санкційного списку під час своєї закордонної поїздки у вівторок, 19 грудня, до Брюсселя, де він має зустрітися з канцлером Німеччини.

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«Тому що ця ініціатива пройшла через Німеччину, але, звісно, вона була придумана в нашому Міністерстві закордонних справ у той час, коли там був міністр закордонних справ Іван Корчок», – сказав прем'єр-міністр.

Йозеф Гамбалек був внесений до санкційного списку ЄС у липні 2022 року через його підтримку російського вторгнення в Україну.

Раінше повідомлялося, що Австрія перестала блокувати 12-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії після того, як Україна погодилася прибрати банк Raiffeisen Bank International (RBI) із чорного списку «міжнародних спонсорів війни».