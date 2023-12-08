МВС Литви з’ясовує, як діти Абрамовича отримали громадянство країни

Глава МВС Литви: «Литовський паспорт не може бути прикриттям для обходу санкцій або інших зловживань»

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте створила комісію для оцінки обставин, за яких діти російського мільярдера Романа Абрамовича отримали литовське громадянство. Про це повідомив литовський мовник LRT.

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Зазначається, що громадянство Литви отримали двоє дітей російського олігарха Романа Абрамовича – 30-річний Аркадій і 31-річна Анна. Про це стало відомо з витоку документів офшорної компанії «МеритСервус». Вона базується на Кіпрі та керує активами Абрамовича понад 20 років.

Департамент міграції Литви заявив, що не має права коментувати питання про паспорти сина і доньки Абрамовича, оскільки вони не є публічними особами, проте перегляне список осіб та організацій, на яких поширюються санкції Європейського Союзу, і перевірить, чи є члени сімей осіб, на яких поширюються санкції, громадянами Литви.

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«Надання громадянства не може бути таємницею, а литовський паспорт не може бути прикриттям для обходу санкцій або інших зловживань. У цей геополітично складний період захист персональних даних не може бути поставлений вище інтересів національної безпеки», – сказала Білотайте.

Раніше журналісти розсекретили таємну угоду Абрамовича з головними фінансистами Путіна.

Також повідомлялося, що олігарх Абрамович сховав найбільшу колекцію сучасного мистецтва.