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Журналісти розсекретили таємну угоду Абрамовича з головними фінансистами Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Журналісти розсекретили таємну угоду Абрамовича з головними фінансистами Путіна
Олігарха Романа Абрамовича вважають близьким до Путіна, хоча він сам спростовує ці заяви
колаж: bbc.com

Російський олігарх Роман Абрамович та так звані «гаманці» диктатора Володимира Путіна провели таємну мільйонну угоду

Російський олігарх Роман Абрамович, який перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС, заперечував фінансові зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним. Але розсекречені документи з Кіпру стали новим свідченням, яке пов'язує їх з таємною угодою на $40 млн, укладеною у 2010 році. Про це повідомляє російська служба ВВС.

Як зазначається, російський олігарх Роман Абрамович та так звані «гаманці» диктатора Володимира Путіна провели таємну мільйонну угоду. Про неї стало відомо через витік секретних документів. 

До цього угода була повністю засекреченою. Це стало можливим через складну мережу компанії на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Відомо, що дві компанії Finoto Holdings та Grosora Holdings (створені у 2003 році) належать трасту Sara Trust Settlement, кінцевим власником якого є Абрамович.

У вересні 2003 року ці дві фірми придбали по 12,5% акцій російського рекламного гіганта «Видео Интернешнл» за $130 тис. Ціна була суттєво занижена, оскільки на момент угоди компанія була лідером ринку телереклами в РФ.

Протягом наступних семи років Абрамович володів часткою у «Видео Интернешнл». Компанія заявила про оборот у понад 2 млрд доларів. За цей період компаніям Finoto та Grosora було виплачено дивіденди у розмірі 30 млн доларів.

У 2010 році виручка «Видео Интернешнл» склала $3 млрд доларів. Але компанії Абрамовича продали свої акції іншим фірмам за 20 млн доларів, що набагато нижче ринкової вартості. Акції придбали фірми, власниками яких є Сергій Ролдугін та Олександр Плехов. Їх називають «гаманцями» Путіна.

Сергій Ролдугін є давнім другом Путіна. Він - віолончеліст і художній керівник Будинку музики у Санкт-Петербурзі. Відомо, що саме Ролдугін познайомив Путіна з його першою жінкою Людмилою Шкребнєвою. Щобільше, Ролдугін став хрещеним батьком їх старшої доньки.

Олександр Плехов – це ще один близький друг Путіна з Санкт-Петербурга. Він - колишній біохімік, але зараз став бізнесменом.

Ролдугіна та Плехова звинувачують у тому, що вони є «гаманцями» Путіна, тобто таємно володіють грошима та активами від його імені. Проте Плехова та Ролдугіна ввели санкції у Британії, ЄС та США. Їх називають «охоронцями офшорних багатств Путіна».

Журналісти розсекретили таємну угоду Абрамовича з головними фінансистами Путіна фото 1

Чому саме Кіпр

Варто зазначити, що серед російської еліти Кіпр користується популярністю як місце для зберігання грошей в офшорах. Проте після того, як Росія напала на Україну, Кіпр опинився під загрозою.

Кіпр є членом ЄС, а, отже, багато близьких до Путіна осіб, які зберігали кошти на кіпрських офшорах, потрапили під санкції. Санкції показали, що Кіпр не може бути використаний олігархами РФ для підтримки наказів Путіна. Журналісти додають, що є ознаки того, що Кіпр, ймовірно, наводить лад у своїх справах.

Участь Абрамовича у війні проти України

Олігарха Романа Абрамовича вважають близьким до Путіна, хоча він сам спростовує ці заяви. Уряди Великої Британії та ЄС назвали Абрамовича прокремлівським олігархом і в березні 2022 року запровадили проти нього санкції.

Додамо, що російський олігарх володів британським футбольний клуб «Челсі» з 2003 року. Після вторгнення Росії в Україну його усунули з посади директора через санкції і зв'язки з диктатором Путіним.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal писав, що російський бізнесмен Роман Абрамович, який брав участь у мирних переговорах між Росією та Україною, продовжує брати участь у контактах між країнами, але тепер його роль зводиться до переговорів щодо обміну полоненими чи «зернової оборудки». 

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Теги: росія санкції документи путін олігархи

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