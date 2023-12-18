Зеленський анонсував продовження роботи над залученням підтримки для України

Зеленський зазначив, що цей рік показав, що можливості двосторонніх програм довготривалої підтримки

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що з перших чисел січня Україна прожовжить роботу над подальшим залученням підтримки. Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні.

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«Провів сьогодні кілька нарад щодо нашої роботи цієї зими – і міжнародної, і деяких аспектів внутрішньої. Вже бачимо, як із перших чисел січня почнемо спрямовувати новий рік в інтересах захисту міжнародного права, в інтересах подальшої підтримки України в цій війні. На різних напрямах є конкретні домовленості, конкретний графік дій», – заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що цей рік показав, що можливості двосторонніх програм довготривалої підтримки – і не лише від найбільш сильних держав світу – є тим інструментом, який не лише ефективно допомагає, але й дає чіткий сигнал усім у світі – сигнал впевненої підтримки України.

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Зокрема Зеленський привітав запровадження сьогодні Європейським союзом чергового, вже 12-го пакету санкцій щодо країни-агресора Росії. Глава держави відзначив низку особливостей цих обмежень.

«Важливо, що вперше з’являється заборона на російські алмази та діаманти. Нові заходи проти обходу санкцій та проти постачання в Росію товарів та технологій подвійного призначення… Є нові обмеження імпорту з Росії», – сказав президент.

За словами глави держави, все це «справді допоможе скоротити економічну основу війни».

Також Зеленський додав, що українська сторона продовжуватиме роботу з країнами-партнерами, щоб санкції, які застосовують Європа – «працювали глобально».

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Очільник України привітав воїнів нашої військової контррозвідки Служби безпеки України.

«Воїни відзначають свій професійний день. І це не просто хоробрі воїни – це взірцево хоробрі воїни, взірцево результативні. Саме такі, на яких варто рівнятися. Вони дуже вдало воюють і на землі, і в нашому морі. Окупанти це вже відчули на собі – сотні наших потужних операцій. Усі знають про ураження Кримського мосту, про роботу наших безпілотників – особливих. Зокрема на морі. Вони ефективно виявляють шпигунів і зрадників. І це лише невеличка частина того, що реально робить військова контррозвідка СБУ. Воїни, я дякую вам за кожен прояв вашої сили, за вашу сміливість, за всі ваші перемоги в боях. Одне слово – молодці!», – сказав президент.

Як повідомлялося, 18 грудня, президент Володимир Зеленський призначив Максим Сандигу державним уповноваженим Антимонопольного комітету України.