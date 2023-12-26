Чи працюють санкції? Погані новини для економіки РФ

Кремль готується до запровадження нових санкцій США

Інформація щодо поточних втрат рф внаслідок санкцій:

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•1•

Частка іноземних інвестицій у російські облігації федеральної позики, за даними на 1 грудня 2023 року, знизилася порівняно з попереднім місяцем і склала 7,5%, йдеться у матеріалах Банку росії.

•2•

Франція, Китай та Японія заморозили участь в найбільшому газовому проєкті росії.

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Іноземні акціонери російського проєкту «Арктик СПГ-2» – французька TotalEnergies, китайські CNPC і CNOOC і консорціум японських Mitsui і JOGMEC – оголосили форс-мажор щодо участі в проєкті.

Це може призвести до того, що «Арктик СПГ-2» позбудеться довгострокових контрактів на вивезення СПГ.

А російська нафтовидобувна компанія «Новатек» буде змушена самостійно фінансуватиме проєкт.

При цьому в росії критично постає питання наявності танкерів льодового класу для вивезення СПГ.

•3•

У росії закінчилися гроші на викуп іноземних літаків.

Зарезервовані у Фонді національного добробуту 300 млрд руб на операції з переоформлення літаків іноземних лізингодавців майже вичерпано.

У бюджеті Фонду національного добробуту залишилося 3,5 млрд із 300 млрд руб, виділених раніше на придбання літаків іноземних власників.

Останні кошти пішли на врегулювання по 28 літакам «Аерофлоту», 45 літаками S7 та 19 – «Уральських авіаліній».

•4•

Держдепартамент США оголосив про розширення континентального шельфу Сполучених Штатів в Арктиці та Беринговому морі на територію, що сягає площі близько 1 млн кв км.

У Держдепі заявили, що на території розширеного континентального шельфу зосереджено безліч ресурсів (наприклад, коралів та крабів) та життєво важливих місць проживання морських організмів.

Повідомлення про розширення шельфу звучить на тлі прагнень США розширити доступ до критичних мінералів, необхідних для виробництва батарей електромобілів та реалізації проектів із генерації відновлюваної енергії.

Влада рф уже відреагувала на рішення США.

Перший заступник голови комітету Ради Федерації росії з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що рф також претендує на цю частину шельфу і готова відстоювати свої інтереси.

•5•

Німеччина включила росію до списку країн, які вважаються податковими притулками.

Відповідне розпорядження, підписане міністром фінансів Крістіаном Лінднером та головою Мінекономіки Робертом Хабеком, опубліковане у Федеральному віснику ФРН.

Згідно з текстом документа, росія, поряд з Антигуа та Барбудою, Белізом та Сейшельськими Островами, з 20 грудня вважається країною, яка не готова співпрацювати з питань оподаткування. Загалом у списку 16 юрисдикцій.

Як йдеться у розпорядженні, включення до переліку надійшло на підставі додатка 1 висновку Ради ЄС про переглянутий список «некооперативних країн та територій з метою оподаткування» від 17 жовтня 2023 року.

•6•

В росії готуються до санкцій проти мосбіржі.