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Володимир Омелян Політик

Чи працюють санкції? Погані новини для економіки РФ

glavcom.ua
Російська економіка потроху йде на дно
фото: Depositphotos

Кремль готується до запровадження нових санкцій США

Інформація щодо поточних втрат рф внаслідок санкцій:

•1•

Частка іноземних інвестицій у російські облігації федеральної позики, за даними на 1 грудня 2023 року, знизилася порівняно з попереднім місяцем і склала 7,5%, йдеться у матеріалах Банку росії.

•2•

Франція, Китай та Японія заморозили участь в найбільшому газовому проєкті росії.

  • Іноземні акціонери російського проєкту «Арктик СПГ-2» – французька TotalEnergies, китайські CNPC і CNOOC і консорціум японських Mitsui і JOGMEC – оголосили форс-мажор щодо участі в проєкті.
  • Це може призвести до того, що «Арктик СПГ-2» позбудеться довгострокових контрактів на вивезення СПГ.
  • А російська нафтовидобувна компанія «Новатек» буде змушена самостійно фінансуватиме проєкт.
  • При цьому в росії критично постає питання наявності танкерів льодового класу для вивезення СПГ.

3

У росії закінчилися гроші на викуп іноземних літаків.

  • Зарезервовані у Фонді національного добробуту 300 млрд руб на операції з переоформлення літаків іноземних лізингодавців майже вичерпано.
  • У бюджеті Фонду національного добробуту залишилося 3,5 млрд із 300 млрд руб, виділених раніше на придбання літаків іноземних власників.
  • Останні кошти пішли на врегулювання по 28 літакам «Аерофлоту», 45 літаками S7 та 19 – «Уральських авіаліній».

•4•

Держдепартамент США оголосив про розширення континентального шельфу Сполучених Штатів в Арктиці та Беринговому морі на територію, що сягає площі близько 1 млн кв км.

  • У Держдепі заявили, що на території розширеного континентального шельфу зосереджено безліч ресурсів (наприклад, коралів та крабів) та життєво важливих місць проживання морських організмів.
  • Повідомлення про розширення шельфу звучить на тлі прагнень США розширити доступ до критичних мінералів, необхідних для виробництва батарей електромобілів та реалізації проектів із генерації відновлюваної енергії.
  • Влада рф уже відреагувала на рішення США.
  • Перший заступник голови комітету Ради Федерації росії з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що рф також претендує на цю частину шельфу і готова відстоювати свої інтереси.

•5•

Німеччина включила росію до списку країн, які вважаються податковими притулками.

  • Відповідне розпорядження, підписане міністром фінансів Крістіаном Лінднером та головою Мінекономіки Робертом Хабеком, опубліковане у Федеральному віснику ФРН.
  • Згідно з текстом документа, росія, поряд з Антигуа та Барбудою, Белізом та Сейшельськими Островами, з 20 грудня вважається країною, яка не готова співпрацювати з питань оподаткування. Загалом у списку 16 юрисдикцій.
  • Як йдеться у розпорядженні, включення до переліку надійшло на підставі додатка 1 висновку Ради ЄС про переглянутий список «некооперативних країн та територій з метою оподаткування» від 17 жовтня 2023 року.

•6•

В росії готуються до санкцій проти мосбіржі.

  • Влада рф готується до запровадження нових санкцій США, які можуть призвести до припинення торгів на московській біржі доларом США та євро.
  • Московська біржа є найбільшою фондовою біржею у росії. Запровадження санкцій проти неї може призвести до різкого падіння цін на російські акції та облігації, а також до продовження відтоку іноземного капіталу.
  • На початку листопада США запровадили санкції проти санкт-петербурзької біржі. Санкції призвели до заморожування вкладень росіян в іноземні цінні папери на загальну суму близько $3 млрд.
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Джерело
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Теги: росія санкції гроші

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