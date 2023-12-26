Чи працюють санкції? Погані новини для економіки РФ
Кремль готується до запровадження нових санкцій США
Інформація щодо поточних втрат рф внаслідок санкцій:
•1•
Частка іноземних інвестицій у російські облігації федеральної позики, за даними на 1 грудня 2023 року, знизилася порівняно з попереднім місяцем і склала 7,5%, йдеться у матеріалах Банку росії.
•2•
Франція, Китай та Японія заморозили участь в найбільшому газовому проєкті росії.
- Іноземні акціонери російського проєкту «Арктик СПГ-2» – французька TotalEnergies, китайські CNPC і CNOOC і консорціум японських Mitsui і JOGMEC – оголосили форс-мажор щодо участі в проєкті.
- Це може призвести до того, що «Арктик СПГ-2» позбудеться довгострокових контрактів на вивезення СПГ.
- А російська нафтовидобувна компанія «Новатек» буде змушена самостійно фінансуватиме проєкт.
- При цьому в росії критично постає питання наявності танкерів льодового класу для вивезення СПГ.
•3•
У росії закінчилися гроші на викуп іноземних літаків.
- Зарезервовані у Фонді національного добробуту 300 млрд руб на операції з переоформлення літаків іноземних лізингодавців майже вичерпано.
- У бюджеті Фонду національного добробуту залишилося 3,5 млрд із 300 млрд руб, виділених раніше на придбання літаків іноземних власників.
- Останні кошти пішли на врегулювання по 28 літакам «Аерофлоту», 45 літаками S7 та 19 – «Уральських авіаліній».
•4•
Держдепартамент США оголосив про розширення континентального шельфу Сполучених Штатів в Арктиці та Беринговому морі на територію, що сягає площі близько 1 млн кв км.
- У Держдепі заявили, що на території розширеного континентального шельфу зосереджено безліч ресурсів (наприклад, коралів та крабів) та життєво важливих місць проживання морських організмів.
- Повідомлення про розширення шельфу звучить на тлі прагнень США розширити доступ до критичних мінералів, необхідних для виробництва батарей електромобілів та реалізації проектів із генерації відновлюваної енергії.
- Влада рф уже відреагувала на рішення США.
- Перший заступник голови комітету Ради Федерації росії з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що рф також претендує на цю частину шельфу і готова відстоювати свої інтереси.
•5•
Німеччина включила росію до списку країн, які вважаються податковими притулками.
- Відповідне розпорядження, підписане міністром фінансів Крістіаном Лінднером та головою Мінекономіки Робертом Хабеком, опубліковане у Федеральному віснику ФРН.
- Згідно з текстом документа, росія, поряд з Антигуа та Барбудою, Белізом та Сейшельськими Островами, з 20 грудня вважається країною, яка не готова співпрацювати з питань оподаткування. Загалом у списку 16 юрисдикцій.
- Як йдеться у розпорядженні, включення до переліку надійшло на підставі додатка 1 висновку Ради ЄС про переглянутий список «некооперативних країн та територій з метою оподаткування» від 17 жовтня 2023 року.
•6•
В росії готуються до санкцій проти мосбіржі.
- Влада рф готується до запровадження нових санкцій США, які можуть призвести до припинення торгів на московській біржі доларом США та євро.
- Московська біржа є найбільшою фондовою біржею у росії. Запровадження санкцій проти неї може призвести до різкого падіння цін на російські акції та облігації, а також до продовження відтоку іноземного капіталу.
- На початку листопада США запровадили санкції проти санкт-петербурзької біржі. Санкції призвели до заморожування вкладень росіян в іноземні цінні папери на загальну суму близько $3 млрд.
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