Син Пєскова повідомив, чи готовий йти воювати (відео)

На запитання, чи готовий він записатися добровольцем, Микола Пєсков відповів, що ні

Пєсков: «Мені треба зрозуміти взагалі, що відбувається і які в мене є права»

Син прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова відмовився з’явитися у військомат, аби записатися на війну. Ведучий каналу «Популярная політика» Дмитро Низовцев у прямому ефірі зателефонував синові прессекретаря президента РФ Пєскова Миколі та під виглядом військкома запропонував йому з'явитися для огляду наступного дня о 10 ранку.

«О 10 ранку, звичайно ж, завтра я не приїду. Якщо ви знаєте, що я пан Пєсков, ви повинні розуміти, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там перебував. Я буду це вирішувати на іншому рівні. Мені треба зрозуміти взагалі, що відбувається і які в мене є права... Завтра щоб мене забрали – повірте, це ні вам, ні мені не потрібно. У мене проблеми захищати батьківщину немає, але мені треба розуміти доцільність моєї там появи, я кажу вам про політичні певні нюанси», – відповів син Пєскова.

На запитання, чи готовий він записатися добровольцем, Микола Пєсков відповів, що ні.

Зокрема, у нього запитали, чи можна ставити галочку біля його прізвища, чи «згоден піти добровольцем на фронт?». «Ні, мені таку галочку ставити не треба», – уточнив Пєсков молодший.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Як повідомлялося, росіяни уже підняли ґвалт через те, що чоловіки, які не хочуть служити в армії, не можуть виїхати в Європу у зв’язку з оголошенням часткової мобілізації в країні.