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Син Пєскова повідомив, чи готовий йти воювати (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Син Пєскова повідомив, чи готовий йти воювати (відео)
На запитання, чи готовий він записатися добровольцем, Микола Пєсков відповів, що ні
Фото: t.me/nexta_live/37059

Пєсков: «Мені треба зрозуміти взагалі, що відбувається і які в мене є права»

Син прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова відмовився з’явитися у військомат, аби записатися на війну. Ведучий каналу «Популярная політика» Дмитро Низовцев у прямому ефірі зателефонував синові прессекретаря президента РФ Пєскова Миколі та під виглядом військкома запропонував йому з'явитися для огляду наступного дня о 10 ранку.

«О 10 ранку, звичайно ж, завтра я не приїду. Якщо ви знаєте, що я пан Пєсков, ви повинні розуміти, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там перебував. Я буду це вирішувати на іншому рівні. Мені треба зрозуміти взагалі, що відбувається і які в мене є права... Завтра щоб мене забрали – повірте, це ні вам, ні мені не потрібно. У мене проблеми захищати батьківщину немає, але мені треба розуміти доцільність моєї там появи, я кажу вам про політичні певні нюанси», – відповів син Пєскова.

На запитання, чи готовий він записатися добровольцем, Микола Пєсков відповів, що ні.

Зокрема, у нього запитали, чи можна ставити галочку біля його прізвища, чи «згоден піти добровольцем на фронт?». «Ні, мені таку галочку ставити не треба», – уточнив Пєсков молодший.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. 

Як повідомлялося, росіяни уже підняли ґвалт через те, що чоловіки, які не хочуть служити в армії, не можуть виїхати в Європу у зв’язку з оголошенням часткової мобілізації в країні.

Читайте також: Кремль. Путін. Мобілізація. Паніка
Теги: військомат диктатор мобілізація політика путін фронт

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