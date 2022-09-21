Столиця РФ протестує проти мобілізації: міліція лютує (фото, відео) 

Планується призвати на смерть 300 тис. росіян

У Москві почалися протести проти оголошеної сьогодні, 21 вересня, мобілізації. На відеокадрах, які поширюють в соцмережах, видно, що в центрі міста зібралися сотні людей. Протестувальники скандують «Путіна в окопи».

Водночас силовики країни-терористки Росії масово затримують учасників мітингу.

До придушення протестів кремлівський режим готувався заздалегідь. Зокрема, у Москву ще вдень стягнули автозаки.

Схожа ситуація і в Санкт-Петербурзі. Там протестувальники зібралися біля Ісаакіївського собору та взялися за руки. Силовики жорстко затримують учасників акції, у хід ідуть палиці.

Такі самі дані надходять з усіх міст РФ, де сьогодні відбулися протести. У містах Сибіру та Далекого Сходу 21 вересня відбуваються стихійні акції проти мобілізації, оголошеної сьогодні президентом РФ Володимиром Путіним. Люди виходять на центральні площі міст без гасел та плакатів, побоюючись затримань. Їх масово затримують.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.