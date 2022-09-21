Росіяни, налякані мобілізацією, уже просяться в Європу

На тлі оголошення часткової мобілізації росіяни знову почали давати вказівки, що має робити у цій ситуації Європа

Росіяни уже підняли ґвалт через те, що чоловіки, які не хочуть служити в армії, не можуть виїхати в Європу у зв’язку з оголошенням часткової мобілізації в країні.

У соцмережах з’являються дописи росіян, в тому числі і політиків, які обурені забороною виїзду за кордон у зв’язку з оголошенням мобілізації. У своїх дописах росіяни замість того, щоб закликати свого президента припинити війну проти України, що і усуне необхідність у мобілізації, благають західних лідерів змилуватися над ними та зняти візові обмеження.

«Я розумію, що мій голос не буде почутий... Але сьогодні я закликаю лідерів Заходу відкрити кордони для громадян РФ... На якийсь обмежений термін... Просто з міркувань гуманізму... Якщо люди тікають із концтабору, не можна, щоб вони впиралися в зачинені двері... А якщо їх почнуть замикати зсередини, в тому вашої провини не буде», – написав російський журналіст Олександр Риклін.

Звертається до Заходу і російський опозиційний політик Дмитро Гудков. Він заявляє, що росіяни – заручники Путіна, тому Заходу, на його думку, потрібно «відокремити злочинців від їхніх заручників». Політик закликає Європу відкрити кордони для росіян, які втікають від мобілізації.

«На жаль, все йде за найгіршим сценарієм. Мобілізація нечасткова. В указі Путіна сказано, що призивати можна всіх, окрім співробітників оборонно-промислового комплексу із відстрочками на період роботи. Спершу заберуть тих, хто вміє стріляти до 35 років. Потім решту.

Європі було б правильним, на мій погляд, відкрити кордони для росіян, які рятуються від мобілізації. Говоритиму про це зараз у Берліні, а завтра в Брюсселі. Чиновників, депутатів та сенаторів мобілізація не торкнеться – у них броня. Але відмазатися вдасться не всім. «Елітам» час схаменутися. Світу варто визнати Путіна військовим злочинцем рішенням міжнародного суду та відокремити злочинців від їхніх заручників», – написав Гудков.

До слова, у мережі з’явилася петиція з закликом про скасування указу про часткову мобілізацію у РФ. Наразі її підписали уже понад 90 тис. осіб.

«У поточній ситуації невизначеності ми не готові наражати ні моральну, ні моральну, ні фізичну небезпеку чоловіків нашої країни – братів, синів, чоловіків, батьків і дідів», – заявляють автори петиції.

Як відомо, Рада ЄС 9 вересня остаточно затвердила ухвалене раніше рішення про повне призупинення спрощеного візового режиму з Росією. Єврокомісар Ільва Юханссон заявила, що Європа більше не має підстав довіряти росіянам.

Угода про спрощений візовий режим між ЄС і Росією діяла з червня 2007 року. Її повне призупинення стосуватиметься всіх категорій російських мандрівників, які приїжджають до ЄС на короткий термін. Водночас Європейська комісія збирається представити додаткові вказівки країнам-членам, аби гарантувати, що це не вплине негативно на певні категорії росіян, наприклад, журналістів, дисидентів і представників громадянського суспільства.

Також зазначимо, що з 19 вересня, почала діяти заборона на в'їзд громадянам Росії до Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Сьогодні, 21 вересня, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його держава не видаватиме гуманітарні чи інші види віз росіянам, які ухиляються від мобілізації.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Також відомо, що у Росії анонсували акції протесту проти мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.