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Скандальне інтерв'ю Орбана. Основні тези

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Скандальне інтерв'ю Орбана. Основні тези
Друг Путіна Орбан переконує: світ підтримує РФ. Щоправда, не ясно, який світ  
фото з відкритих джерел

Угорський прем'єр вважає, що Захід програв війну Росії 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю німецькому виданню Tichys Einblick заявив, що після завершення війни Росії проти України «Захід стане слабшим, ніж був до її початку». Орбан вважає, що країни Заходу не зможуть виграти війну в Україні військовим шляхом, а санкції проти Росії нібито не дестабілізують її. При цьому, на його думку, збитки від обмежень проти країни-агресора для Європи «величезні».

«Цілком можливо, що саме ця війна демонстративно покладе край пануванню Заходу», – припускає угорський прем'єр.

Орбан вважає, що від війни виграли лише ті, хто має власні джерела енергії.

«Росіяни наживаються. Імпорт Євросоюзу з Росії скоротився на чверть, але доходи «Газпрому» подвоїлися. Виграли китайці, які раніше були залежними від арабів. І, звичайно, великі американські корпорації отримують вигоду», – зазначив глава уряду Угорщини, не пояснюючи, звідки в нього така інформація.

Цілком можливо, що ця війна демонстративно покладе край перевазі Заходу, думає шанувальник Кремля.

«Значна частина світ демонстративно не втручається: китайці, індійці, бразильці, Південна Африка, арабський світ, Африка», – переконує Орбан.

Російські пропагандистські ЗМІ вже рознесли цитату угорського політика про «кінець панування Заходу». Адже як відомо, попри те, що Угорщина є членом НАТО, ультраправий Орбан давно підтримує теплі стосунки з Путіним.

Згідно з даними колишнього постійного представника США при НАТО Іво Даалдера, російський президент Володимир Путін підтримує дружні відносини із двома лідерами країн-членів НАТО: турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Раніше Орбан вже заявляв що санкції проти РФ не спрацювали. Тоді українське МЗС відреагувало на це висловлювання, заявивши: заява прем'єр-міністра Угорщини про те, що санкції ЄС проти Москви нібито не спрацювали, є класичним прикладом російської пропаганди.

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Теги: ЗМІ Віктор Орбан Угорщина

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