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    Думки вголос

    Орбану нагадали про компромат в Росії?

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Навряд Орбан добровільно хоче до &laquo;цивілізаційного карцеру&raquo; разом із Росією - Орбану нагадали про компромат в Росії?
    Навряд Орбан добровільно хоче до «цивілізаційного карцеру» разом із Росією
    фото: dw.com

    Орбан сказав, що війни можна було уникнути, якби Трамп і Меркель залишалися при владі

    Мовою оригіналу

    Орбану, видимо, напомнили о компромате в России. Иначе – не понять, зачем он все это говорит.

    Поехал в Румынию, и там призвал к новой стратегии ЕС и мирным переговорам с РФ. Мол, Украина никогда не выиграет войну.

    Не поверю, что он добровольно хочет в «цивилизационный карцер» вместе с Россией, делая такие заявления. Скорее всего, есть инфа на него. Да и надо понять, что в его понимании означает «выиграть».

    Там он еще сказал, что войны можно было избежать, если бы Трамп и Меркель оставались во власти. Ну, пусть позвонит к Путину и выслушает анекдот про бабушку, дедушку и половой орган.

    А в целом: чем больше таких заявлений, тем Украина ближе к победе. Они как невралгическая точка – только в обратном направлении от сказанного.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна путін Віктор Орбан Україна окупація #stoprussia
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    Орбану нагадали про компромат в Росії?