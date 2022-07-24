Орбану нагадали про компромат в Росії?

Орбан сказав, що війни можна було уникнути, якби Трамп і Меркель залишалися при владі

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Орбану, видимо, напомнили о компромате в России. Иначе – не понять, зачем он все это говорит.

Поехал в Румынию, и там призвал к новой стратегии ЕС и мирным переговорам с РФ. Мол, Украина никогда не выиграет войну.

Не поверю, что он добровольно хочет в «цивилизационный карцер» вместе с Россией, делая такие заявления. Скорее всего, есть инфа на него. Да и надо понять, что в его понимании означает «выиграть».

Там он еще сказал, что войны можно было избежать, если бы Трамп и Меркель оставались во власти. Ну, пусть позвонит к Путину и выслушает анекдот про бабушку, дедушку и половой орган.

А в целом: чем больше таких заявлений, тем Украина ближе к победе. Они как невралгическая точка – только в обратном направлении от сказанного.

Джерело: блог Олесі Яхно

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