Угорщина відмовилась підтримати санкції проти російського газу – Сійятро

Сійярто: «Ми ніколи не проголосуємо на підтримку санкційного списку, який включатиме «Газпром»

Угорщина не готова обговорювати можливі санкції ЄС, спрямовані проти постачання російського газу, як і не підтримає внесення в санкційний список російських «Газпрому» чи «Газпромбанку». Про це заявив глава МЗС Петер Сійярто під час пресконференції у Відні зі своїм австрійським колегою Александером Шалленбергом, пише Укрінформ.

«В Угорщині ми дали чітко зрозуміти, що ми навіть не готові обговорювати які-небудь санкції на постачання газу. І ми дали чітко зрозуміти, що ми ніколи не проголосуємо на підтримку санкційного списку, який включатиме «Газпром» чи «Газпромбанк», – сказав міністр.

За словами Сійярто, наразі уряд Угорщини займається заповненням газосховищ та прийняв рішення закупити «додаткові обсяги газу понад тих обсягів, які встановлені у наших довгострокових контрактах». Переговори про додаткові обсяги газу розпочалися позавчора також з країною-агресором.

«У нас є два довгострокових контракти – один з«газпромом», інший з Shell. І зараз поверх цих обсягів ми закупимо додатково близько 700 млн кубометрів газу, адже це – принциповий максимум, який ми можемо зберігати у наших сховищах до початку опалювального сезону. .. Наша ціль – додаткові 700 млн кубометрів. Ми вже розпочали комерційні переговори – в обох географічних напрямках», – додав глава МЗС.

Як повідомлялося, Угорщина запроваджує надзвичайну ситуацію в енергетиці. Раніше Сіярто знайшов виправдання, чому Угорщина не постачає зброї ЗСУ.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що його країна використовуватиме запроваджену Росією схему платежів за російські нафту та газ. Він заявив, що з Росії надходить 85% газу та 65% нафти.