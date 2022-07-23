Орбан заявив що санкції проти РФ не спрацювали, МЗС відреагувало

Україна ніколи не виграє війну «просто тому, що російська армія має асиметричну перевагу», вважає Орбан

Україна ніколи не виграє війну «просто тому, що російська армія має асиметричну перевагу», вважає Орбан

Угорський прем’єр розповів, що ЄС потребує нової стратегії із «мирною позицією»

Євросоюзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, оскільки санкції проти Москви не спрацювали. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своєму виступі у Румунії, пише Reuters.

«Необхідна нова стратегія, яка має зосередитися на мирних переговорах та складанні доброї мирної пропозиції… замість перемоги у війні», – сказав Орбан.

У своєму виступі він зазначив, що західна стратегія щодо України будується на чотирьох китах: Україна може виграти війну з Росією за допомогою західної зброї, санкції послаблять Росію та дестабілізують її лідерство, санкції нашкодять Росії більше, ніж Європі, і що світ вишикується в чергу на підтримку Європи.

Але, за його словами, ця стратегія зазнала невдачі, оскільки уряди в Європі «руйнуються як доміно», ціни на енергоносії різко зросли, і зараз потрібна нова стратегія.

«Ми сидимо в машині, у якої проколото всі чотири колеса: цілком ясно, що так війну не виграти», – сказав Орбан.

Він додав, що таким чином Україна ніколи не виграє війну «просто тому, що російська армія має асиметричну перевагу».

Орбан заявив, що для мирних переговорів між Росією та Україною немає жодних шансів. «Оскільки Росія хоче гарантій безпеки, цю війну можна закінчити лише мирними переговорами між Росією та Америкою», – сказав він.

Він знову повторив, що Угорщина – член НАТО і не втручатиметься у війну в Україні, бо це поставить під загрозу її населення.

Тим часом, Міністерство закордонних справ України вже відреагувало на слова Віктора Орбана. Як зауважив речник МЗС Олег Ніколенко, заява прем'єр-міністра Угорщини про те, що санкції ЄС проти Москви нібито не спрацювали, є класичним прикладом російської пропаганди.

Ніколенко нагадав, що риторику про неефективність санкцій ЄС проти РФ Орбан поновив на другий день після візиту міністра закордонних справ Угорщини до Москви, де він просив постачати більше російського газу.

«Санкції не похитнули Росію – класичний приклад російської пропаганди. Санкції ефективні, вони суттєво зменшили здатність російської воєнної машини вести війну проти України. Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції і зброя були неефективні, в Кремлі не задіювали би шалені ресурси задля їхньої дискредитації, не намагалися би їх зупинити», – наголосив Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, що до економічної кризи в Європі призвели не санкції, а гібридна війна Росії.

«РФ завдає ударів по Україні крилатими ракетами, а по Європі – захмарними цінами на газ. Це все – елементи одного російського плану, який має на меті підірвати мир та добробут в європейських країнах», – написав Ніколенко.

Він також підкреслив, що поступки або задобрювання не зупинять Путіна, який прагне зруйнувати європейський порядок, заснований на демократичних цінностях.

«Заплющуючи очі на злочини Росії в Україні, мир в Європі не відновити... Без миру та стабільності в Україні не буде миру та стабільності ні в Угорщині, ні в Європі загалом. Стратегія Європи має базуватися на спільних рішучих діях та єдності, які допоможуть зупинити війну та притягнути Росію до відповідальності за її злочини», – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, Коболєв назвав причину байдужості угорців до війни в Україні.

Раніше Орбан прокоментував розмову із Зеленським промовистим фото.

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