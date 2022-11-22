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Соратник Навального порівняв Росію з нацистською Німеччиною

Юрій Лящук
glavcom.ua
Соратник Навального порівняв Росію з нацистською Німеччиною
З боку Росії можливий реваншизм
фото з відкритих джерел

Після закінчення війни Захід має надати «план Маршалла» і для Росії

Глава мережі регіональних штабів російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков заявив, що після закінчення війни Захід має надати «план Маршалла» не тільки для України, але і для РФ. В іншому випадку, пригрозив він, можливий реваншизм із боку Росії.

Про це Волков сказав в ефірі на YouTube-каналі «Популярная политика». Він нагадав про події після Другої світової війни, порівнявши РФ та нацистську Німеччину.

«Коли Путіна не стане, щоб не виникло нового Путіна та нового реваншизму, має бути вивчений західний досвід після Другої світової війни. Так, «план Маршалла». Коли допомагали відновлювати всі зруйновані війною території, а також громадянські та демократичні інститути», – сказав соратник Навального.

Він зазначив, що тоді допомогу надавали не лише країнам, які постраждали від гітлерівської агресії, а й самій Німеччині – для того, щоб «не було почуття несправедливості».

«Щоб не було цього почуття несправедливості, що переможці з нами, переможеними, обійшлися нечесно і треба їм мститися, а щоб було почуття подяки і щоб було прагнення нормально налагоджувати взаємини», – так Волков пояснив, навіщо РФ потрібен «план Маршалла».

Раніше стало відомо, скільки ще зможуть рашисти гатити ракетами по Україні.

Також міністр оборони Німеччини заявила, що не треба очікувати швидкого завершення війни.

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Теги: Німеччина Олексій Навальний росія війна

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