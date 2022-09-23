Навальний емоційно виступив проти мобілізації

Олексій Навальний: «Путін, як мафія, кров'ю пов'язує сотні тисяч людей цією мобілізацією та цими референдумами»

Російський опозиціонер Олексій Навальний назвав оголошену у Росії мобілізацію злочинною. Політик також висловився проти «референдумів», які сьогодні розпочалися на окупованих територіях України.

За даними російських ЗМІ, Навального знову відправили до штрафного ізолятора на 12 діб – цього разу за те, що він говорив про мобілізацію під час минулого засідання суду. У відповідь на це на сьогоднішньому засіданні суду політик знову виступив на тему мобілізації.

«Якщо моє право виступити проти цієї злочинної мобілізації, через яку десятки тисяч людей загинуть незрозуміло за що десь там в окопах, десятки тисяч сімей втратять матір, брата, батька і так далі... Якщо виступити проти того, щоб сотні тисячі наших людей відправляли вбивати таких самих невинних людей – я посиджу 12 діб і стільки, скільки потрібно, щоб мати своє право виступити. І ви своїм ШІЗО мені рота не заткнете», – емоційно заявив політик.

Оголошену Путіним мобілізацію Навальний назвав «злочином проти Росії».

«Це злочин проти моєї країни, я так до нього ставлюся, і я мовчати не буду. Те, що відбувається зараз, страшніше, ніж будь-які 12 або 120 діб у ШІЗО. Це історичний злочин. Це залучення сотень тисяч людей до злочину Путіна. Він, як мафія, кров'ю пов'язує сотні тисяч людей мобілізацією та цими референдумами», – сказав російський опозиціонер.

Навальний також висловив сподівання, що і росіяни, які почують його промову, також «не будуть мовчати».

Зазначимо, що раніше соратник в’язня Кремля Олексія Навального Іван Жданов після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації, закликав росіян виходити на вуличні акції, а також підпалювати військкомати на знак протесту.

Нагадаємо, 21 вересня у багатьох містах Росії вже пройшли акції проти війни з Україною та мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним. Поліція затримала 1320 осіб, більшість із них – у Москві та Петербурзі. У кількох відділах поліції у Москві затриманим вручали повістки у військкомати.

Як відомо, рух «Весна» закликав росіян виходити у суботу, 24 вересня, на нові акції проти мобілізації.

21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.