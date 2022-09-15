Адміністрація колонії заборонила в’язням дивитися на Навального

На Навального чиниться тиск у колонії

У виправній колонії №6 Володимирської області РФ, де відбуває тривалий термін ув’язнення Олексій Навальний, засудженим заборонили дивитися на опозиціонера. Про це розповіли родичі ув’язнених, повідомляє Радіо Свобода.

За їхніми словами, коли конвоїри ведуть Навального, по колонії лунає три дзвінки – вони є сигналом для ув’язнених, під час яких вони повинні або відвернутися до стіни, або відійти від вікон. З чим пов’язане таке встановлення адміністрації колонії, не уточнюється.

Останнє фото Навального з колонії було опубліковане 2 вересня, коли він виступав по відеозв’язку перед судом. Багато хто звернув увагу на виснажений вигляд політика, зокрема, він помітно схуд.

Із середини серпня адміністрація російської колонії чотири рази відправляла Олексія Навального до штрафного ізолятора – маленьку бетонну одиночну камеру без зручностей. Щоразу це відбувалося з формальних приводів: наприклад, за розстебнутий верхній ґудзик тюремної роби Навального або за те, що під час конвоювання він вчасно не склав руки за спиною.

Опозиціонер вважає, що тиск на нього чиниться у зв’язку з тим, що він продовжує політичну діяльність навіть за умов суворого ув’язнення.

Як відомо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня 2021 року після прибуття до Москви з Берліна, де він провів кілька місяців, одужуючи від отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новичок».

У березні російський опозиційний політик був засуджений до дев’яти років ув’язнення у колонії суворого режиму у справі про шахрайство і неповагу до суду. Крім цього, Навальний повинен був виплатити штраф розміром 1,2 млн рублів (402 тис. грн).

24 травня цей вирок був підтверджений Московським міським судом.

Додамо, що Навальний із в’язниці закликав Захід витрачати гроші не на «Джавеліни» для України, а на пропаганду для росіян у соцмережах, які у Росії уже заборонені.

Також у колонії Олексій Навальний написав текст про Путіна для спеціального випуску «Топ-100 найвпливовіших людей планети» видання Time.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер Олексій Навальний розповів про свій побут у новій в’язниці. Він зізнався, що змушений годинами сидіти під портретом президента РФ Володимира Путіна. Прихильники політика назвали такі дії щодо нього «катуванням».