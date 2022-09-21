Соратник Навального виступив із радикальним закликом до росіян

Штаб російського опозиціонера Олексія Навального схвалює підпали військкоматів

Соратник в’язня Кремля Олексія Навального Іван Жданов після оголошення російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації, закликав росіян виходити на вуличні акції, а також підпалювати військкомати на знак протесту, пише видання Meduza.

«Наша команда підтримає будь-які форми протесту перед цим. Якщо ви тікаєте від призову – це добре, ми підтримуємо, ми готові надавати інформаційну, юридичну допомогу. Якщо ви виходите на акції протесту – ми підтримуємо це, ми готові надавати координаційну допомогу, яку необхідно», – зазначив він.

Жданов також зазначив, що штаб Навального готовий надати допомогу і тим, хто вирішить підпалювати військкомати.

«Якщо ви готові займатися більшими речами, у тому числі підпалювати військкомат – ми підтримуємо це і готові також сприяти», – заявив політик.

Зазначимо, раніше російський громадський рух «Весна» анонсував акцію протесту проти мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.