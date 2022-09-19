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Соратниця Зеленського: Путіну залишилися лічені місяці

Надія Клочко
glavcom.ua
Соратниця Зеленського: Путіну залишилися лічені місяці
Росія втрачає повагу навіть серед держав-партнерів
фото з відкритих джерел

«Все скінчено. Диктатор це розуміє. Не хоче прийняти. Але від його прийняття вже нічого не залежить»

Російський диктатор Володимир Путін втрачає свої позиції в очах світу. Народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Богуцька вважає, що ставлення до Путіна з боку лідерів держав-партнерів Росії на саміті в Узбекистані свідчить про те, що російському диктаторові залишилося правити лічені місяці.

«У Путіна справи дуже погані. Учора мені кілька відео попалися про саміт... Путін потрапив у ситуацію, яку сам породив, виховав та виростив. Стояв, тупцював, чекав, нервував, намагався привернути до себе увагу всіма доступними способами. Навіть махав комусь і намагався вести діалог, активно жестикулюючи... Був смішний і зганьблений», – написала нардепка.

Богуцька нагадала, що раніше світовим лідерам доводилося годинами чекати на зустріч з Путіним, тоді як сьогодні – доводиться чекати і підлещуватися уже Путіну.

«Адже були ж часи... Чекали на нього. Годинами. І він так, вальяжно, в розвалку, не соромлячись і не вибачаючись... Демонстративно... А були ще часи, коли він шантажував увесь світ «другою» армією та зброєю, «яку ще не бачив світ»... Тримав Захід на гачку ядерною війною, газом, нафтою, золотом, хутром.

А ще були столи завдовжки зі стадіон. Де на одному кінці він, на іншому – Макрон чи Шольц, чи ще хтось із західних лідерів. Типу повинні знати своє місце. Все скінчилося. Тепер підлещується перед Сі. Заглядає йому в обличчя, намагається впіймати погляд. Готовий вже навіть не продати, а задарма віддати частину Росії з її ресурсами... За підтримку. За визнання. За хоч якесь місце у світовому харчовому ланцюжку. А воно вже визначено. На виході із кишечника», – зазначила Богуцька.

Депутатка наголосила, що ми живемо в епіцентрі зміни парадигм, Путіну залишилось правити недовго, і він це розуміє.

«Путін – завершена пісня. Фашик, який загрожує Заходу і благає Схід не виганяти його з пісочниці. Живемо в епіцентрі зміни парадигм. На очах завершується драма СРСР. ОДКБ тому приклад. Все скінчено. Диктатор це розуміє. Не хоче приймати. Але від його прийняття вже нічого не залежить. Залишилися лічені місяці. А може, й тижні. Кооператив «Озеро» перетворюється на «Лебедине озеро», – написала вона.

Нагадаємо, раніше користувачі соцмереж висміяла російського диктатора Володимира Путіна, котрий під час безпекового саміту Шанхайської організації співробітництва був змушений очікувати на лідерів держав, з якими у Путіна були призначені зустрічі. 

Також російський диктатор Володимир Путін вчергове осоромився під час міжнародної зустрічі. Так, 16 вересня він мав переговори із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Самарканді, що в Узбекистані. Сама розмова між президентами тривала за зачиненими дверима. Однак, коли почався брифінг, Путін у вітальному слові назвав Ердогана прем’єр-міністром.

Експосол США в Україні Джон Гербст висловив думку, що світова історія запам’ятає російського диктатора Володимира Путіна як дурня

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Теги: партія Слуга народу росія путінський режим путін

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