Стратегічний провал: британський адмірал вказав на прорахунки Путіна в Україні

Тоні Радакін вважає, що попри проблеми РФ, війна може тривати ще досить довго

Тоні Радакін: Путін зазнає невдачі за всіма своїми військово-стратегічними цілями

Президент країни-агресора Володимир Путін зазнає невдач у війні проти України. Він не досяг жодних власних стратегічно-військових цілей. Проте, ймовірно, війна затягнеться надовго, незважаючи на нещодавні успіхи українських військових. Таку думку висловив голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін в інтерв’ю BBC.

«На самому початку ми сказали, що це стратегічна помилка президента Путіна, а стратегічні помилки призводять до стратегічних наслідків. І в цьому випадку це стратегічний провал. Путін зазнає невдачі за всіма своїми військово-стратегічними цілями, він хотів підпорядкувати собі Україну, цього не станеться. Він хотів взяти під контроль столицю, ми бачили, що його було переможено раніше. Ми бачили, що він хотів послабити НАТО. Зараз НАТО набагато сильніша, до нас приєднуються Фінляндія та Швеція», – сказав Радакін.

За словами британського офіцера, російська армія завжди мала проблеми з технікою та не має достатньої кількості живої сили.

«Його сили слабкі на землі. І ми також бачимо чудові українські збройні сили, які виявляють мужність, вони борються за свою країну та користуються міжнародною підтримкою, яку ми всі надаємо», – додав він.

Водночас, як вважає Радакін, попри те, що проблеми РФ наростають, ймовірним результатом наразі є те, що війна буде тривати протягом тривалого часу.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, британська розвідка зазначає, для РФ важливе збереження контролю над тимчасово окупованою територією Луганщини, оскільки через неї проходить один із небагатьох основних маршрутів постачання, які Росія все ще контролює, з Білгородської області Росії. Крім того, лінія оборони проходить вздовж кордону Луганської області, частини Донбасу, яку Росія прагне «звільнити» як одну зі своїх безпосередніх цілей війни. У відомстві вважають, що будь-яка суттєва втрата території Луганщини однозначно підірве стратегію Росії.

Інститут вивчення війни раніше повідомив, що війська Росії продовжують вести безглузді наступальні операції біля Донецька та Бахмута, замість того, щоб зосередитися на обороні від українського контрнаступу. Аналітики зазначають, що атаки на Бахмут і різні села під Донецьком мають скоріше емоційне значення для проросійськи налаштованих мешканців так званої «ДНР», але фактично не мають сенсу.