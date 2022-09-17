Почекун Путін: мережа висміяла диктатора, на зустріч із яким «спізнювалися» президенти

Чимало часу президент країни-агресорки провів, очікуючи на лідерів інших країн

Мережа висміяла російського диктатора Володимира Путіна, котрий нещодавно взяв участь у безпековому саміті Шанхайської організації співробітництва.

Судячи зі світлин, чимало часу президент країни-агресорки провів, очікуючи на лідерів інших країн.

Стояти, склавши руки, Путіна змусили президенти Киргизстану, Ірану, Індії та Туреччини.

Користувачі соцмереж відреагували на таку картину в’їдливими коментарями. Причому вправлялися у дотепності як українці, так і росіяни.

«Напевно це його план був. Він же ще не починав навіть».

«А був би у нього айфончик, сумувати не довелося би».

«Поки він для чогось боровся із Заходом, ззаду віроломно підкралися підступні східні партнери».

«Почекун Путін».

«Це флешмоб такий».

«На килимку. Місце знає».

«Пулковніку ніхто не пише, пулковніка ніхто не чекає... Або сто хвилин одіночєства».

«Флешмоб називається опусти Путіна по-східному».

Раніше російський диктатор Володимир Путін вчергове осоромився під час міжнародної зустрічі. Так, 16 вересня він мав переговори із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Самарканді, що в Узбекистані.