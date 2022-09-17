Почекун Путін: мережа висміяла диктатора, на зустріч із яким «спізнювалися» президенти
Чимало часу президент країни-агресорки провів, очікуючи на лідерів інших країн
Мережа висміяла російського диктатора Володимира Путіна, котрий нещодавно взяв участь у безпековому саміті Шанхайської організації співробітництва.
Судячи зі світлин, чимало часу президент країни-агресорки провів, очікуючи на лідерів інших країн.
Стояти, склавши руки, Путіна змусили президенти Киргизстану, Ірану, Індії та Туреччини.
Користувачі соцмереж відреагували на таку картину в’їдливими коментарями. Причому вправлялися у дотепності як українці, так і росіяни.
- «Напевно це його план був. Він же ще не починав навіть».
- «А був би у нього айфончик, сумувати не довелося би».
- «Поки він для чогось боровся із Заходом, ззаду віроломно підкралися підступні східні партнери».
- «Почекун Путін».
- «Це флешмоб такий».
- «На килимку. Місце знає».
- «Пулковніку ніхто не пише, пулковніка ніхто не чекає... Або сто хвилин одіночєства».
- «Флешмоб називається опусти Путіна по-східному».
Раніше російський диктатор Володимир Путін вчергове осоромився під час міжнародної зустрічі. Так, 16 вересня він мав переговори із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Самарканді, що в Узбекистані.
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