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Почекун Путін: мережа висміяла диктатора, на зустріч із яким «спізнювалися» президенти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Почекун Путін: мережа висміяла диктатора, на зустріч із яким «спізнювалися» президенти
Лідери країн Східної Азії влаштували для Путіна флешмоб
фото з відкритих джерел

Чимало часу президент країни-агресорки провів, очікуючи на лідерів інших країн

Мережа висміяла російського диктатора Володимира Путіна, котрий нещодавно взяв участь у безпековому саміті Шанхайської організації співробітництва.

Почекун Путін: мережа висміяла диктатора, на зустріч із яким «спізнювалися» президенти фото 1

Судячи зі світлин, чимало часу президент країни-агресорки провів, очікуючи на лідерів інших країн.

Почекун Путін: мережа висміяла диктатора, на зустріч із яким «спізнювалися» президенти фото 2

Стояти, склавши руки, Путіна змусили президенти Киргизстану, Ірану, Індії та Туреччини.

Почекун Путін: мережа висміяла диктатора, на зустріч із яким «спізнювалися» президенти фото 3

Користувачі соцмереж відреагували на таку картину в’їдливими коментарями. Причому вправлялися у дотепності як українці, так і росіяни.

  • «Напевно це його план був. Він же ще не починав навіть».
  • «А був би у нього айфончик, сумувати не довелося би».
  • «Поки він для чогось боровся із Заходом, ззаду віроломно підкралися підступні східні партнери».
  • «Почекун Путін».
  • «Це флешмоб такий».
  • «На килимку. Місце знає».
  • «Пулковніку ніхто не пише, пулковніка ніхто не чекає... Або сто хвилин одіночєства».
  • «Флешмоб називається опусти Путіна по-східному».

Раніше російський диктатор Володимир Путін вчергове осоромився під час міжнародної зустрічі. Так, 16 вересня він мав переговори із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Самарканді, що в Узбекистані.

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