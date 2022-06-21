Справа Додона: прокурори вимагають продовжити експрезиденту домашній арешт

Домашній арешт Додона добігає кінця

Суд Чекан 21 червня розглядає клопотання прокурора щодо продовження домашнього арешту проросійському експрезидентові країни Ігорю Додону. Про це повідомило видання Newsmaker.

Прокурор вимагає продовжити на 30 діб домашній арешт Додона. Перед будинком суду Чекан зібралися прихильники політика та члени Партії соціалістів.

Нагадаємо, Додона у Молдові звинувачують у пасивній корупції, незаконному збагаченні, держзраді та фінансуванні політичної партії злочинною організацією.

Нагадаємо, у Молдові 24 травня затримали колишнього президента Ігоря Додона. Згодом у мережі з'явилося відео, яке зняли біля будинку політика. Експрезидента Молдови Додона заарештували на 30 діб.

Нагадаємо, експрезидента Молдови Додона затримали на 72 години.

Як відомо, в кінці 2021 року Додона було визнано підозрюваним у причетності до розкрадання $12 млн у справі підприємства Energocom.