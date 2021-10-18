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    Експрезидент Молдови Додон склав мандат депутата

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    Додон очолював у парламенті фракцію Блоку комуністів та соціалістів - Експрезидент Молдови Додон склав мандат депутата
    Додон очолював у парламенті фракцію Блоку комуністів та соціалістів
    фото eurointegration.com.ua

    На 18 грудня запланований з’їзд партії соціалістів

    Експрезидент Республіки Молдова та лідер проросійської Партіі соціалістів Ігор Додон відмовився від мандата депутата парламенту. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент «Главкому».

    Ігор Додон розповів, що складає мандат депутата парламенту Молдови. Відмітимо, разом із ще одним екслідером Володимиром Вороніним. Додон очолював у парламенті фракцію Блоку комуністів та соціалістів.

    Також, на 18 грудня запланований з’їзд партії соціалістів.

    Нагадаємо, на цьому тижні до столиці Молдови, у Кишинів, прибуде заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, щоб обговорити питання постачання газу.

    Також, минулого тижня соціалісти Молдови мітингувалиь на підтримку Стояногла.

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    Теги: Молдова партії Ігор Додон Дмитро Козак
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    Експрезидент Молдови Додон склав мандат депутата