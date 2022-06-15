В Празі закриють центр для прийому українських біженців

Вимушені переселенці з України зможуть реєструватись в інших регіонах Чехії

В ніч на четвер, 16 червня, влада Праги закриє центр у районі Височани, який приймав біженців з України. Про це повідомляє Czech Radio.

Закриття центру пов'язано з перевантаженістю чеської столиці порівняно з іншими регіонами та недостатньою пропускною здатністю.

Там залишиться лише інформаційна служба, яка повідомлятиме біженцям, як можна отримати допомогу, зокрема, де можна дешевше винайняти житло. Також на головному вокзалі Праги будуть розміщені листівки та інформаційні щити для біженців

Як зазначив віцепрем'єр-міністр та голова МВС Віт Ракушан, центри допомоги нормалізують графік роботи з початку літніх канікул і, залежно від кількості біженців, можуть, наприклад, скоротити години роботи.

Нагадаємо, у Празі відбулася заміна навігаційних таблиць на нещодавно перейменованій вулиці Українських Героїв, де розташовані консульство та посольство Росії у Чеській Республіці.