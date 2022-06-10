Чехія запускає регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом і Києвом

Чехія відреагувала на високий попит з боку українських сімей, які хочуть повернутися до родичів та друзів

Для власників українських паспортів квиток із Праги до Львова коштуватиме 229 крон (9 євро)

Чеський перевізник RegioJet 11 червня запускає регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом. Про це пише Radio Prague International.

«Таким чином перевізник повторює маршрут проходження гуманітарних поїздів, що відбувають з Праги в Пшемисль на південному сході Польщі. У місто, яке знаходиться на кордоні з Україною, і приймало біженців та гуманітарну допомогу з початку агресії Росії проти України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пасажири зможуть користуватися цією можливістю без обмежень. Для власників українських паспортів квиток із Праги до Львова коштуватиме 229 крон (9 євро), а до Києва – 639 крон (близько 25 євро).

«RegioJet реагує на високий попит з боку українських сімей, які хочуть повернутися до родичів та друзів», – йдеться у пресрелізі менеджера закордонних проєктів Терези Птачкової.

Також «Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення Києва з Черкасами вперше за два роки.

Нагадаємо, потяг №43 сполученням Київ – Івано-Франківськ цьогоріч у розкладі називатиметься «Стефанія Експрес». Вокзали Києва, Калуша, та Франківська будуть вітати цей рейс піснею «Стефанія», з якою Україна перемогла на «Євробаченні 2022».