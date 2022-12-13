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США найближчим часом оголосять про передачу Україні ЗРК Patriot – CNN

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США найближчим часом оголосять про передачу Україні ЗРК Patriot – CNN
ЗРК «Петріот» складається з ракети повітряного перехоплення та високопродуктивної радарної системи
фото: US Army

Резніков припустив, що системи ППО Patriot можуть з'явитися на полі бою вже на наступному етапі війни

Білий дім завершує підготовку передачі Україні системи протиракетної оборони Patriot. Про рішення може бути оголошено вже на цьому тижні. Про це з посиланням на двох американських чиновників і високопоставленого представника адміністрації повідомив у вівторок телеканал CNN.

Також мністр оборони України Олексій Резніков припустив, що системи ППО Patriot можуть з'явитися на полі бою вже на наступному етапі війни.

«Коли у вас триває війна, вам завжди буде недостатньо зброї. Нам потрібно її ще більше, особливо систем ППО, які є пріоритетом номер один для нас», – сказав Резніков в інтерв’ю CNN.

За його словами, системи протиповітряної оборони Patriot можуть з’явитися на полі бою в Україні вже на наступному етапі війни.

«Ми вже тривалий час обговорюємо передачу Україні систем Patriot з нашими партнерами, тому що ця система є дорогою та розроблена з високим ступенем складності. Я вважаю, що Patriot також можуть з’явитися на нашому полі бою, але на наступному етапі», – зазначив міністр.

Як повідомлялося, США відправляють в Україну літаки з енергообладнанням.

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Теги: росія США міністр війна військова техніка

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