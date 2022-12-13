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Нова допомога для України: Білий дім виступив із заявою

Юрій Лящук
glavcom.ua
Нова допомога для України: Білий дім виступив із заявою
США продовжують стежити за розвитком подій в Україні
фото з відкритих джерел

Найближчим часом варто очікувати заяву від США про нову допомогу для України

Сполучені Штати готують нові оголошення про виділення допомоги Україні в умовах її протистояння російській агресії. Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу в Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає «Укрінформ».

«Минулої п’ятниці ми оголосили про виділення ще $275 млн для військової підтримки України. Ближчими днями ми матимемо додаткові оголошення»,– зауважив представник Білого дому.

Він підкреслив, що США продовжують стежити за розвитком подій в Україні. За його словами, у Вашингтоні хочуть бути певними, що будь-які спроби РФ досягти переваги як на полі бою або у знищенні військової інфраструктури, будуть послаблені.

«Тож наша увага зосереджуватиметься на тих речах, які становлять справжню загрозу для України й українського народу», – підкреслив Салліван.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у розмові з Володимиром Зеленським заявив, що Забезпечення України засобами ППО буде пріоритетним завданням Сполучених Штатів.

Крім того, США на постійній основі розгорнуть авіацію та артилерію в Латвії.

Також стало відомо, скільки українців отримали дозвіл на в'їзд до США за програмою «Єднання заради України».

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Теги: війна допомога ЗСУ Україна США

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