США відправляють в Україну літаки з енергообладнанням

Перша партія обладнання вже відправилась в Україну

Україна отримає від США трансформатори, що перемикають блоки та кабелі, необхідні для відновлення енергопостачання

США відправили в Україну першу партію обладнання для забезпечення потреб енергетичної інфраструктури країни на суму $13 млн. Про це повідомляє Reuters.

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У допомогу будуть включені, у тому числі трансформатори, що перемикають блоки та кабелі, необхідні для відновлення енергопостачання.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що цього тижня зі Сполучених Штатів вилетять ще два літаки з обладнанням.

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До цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на конференції The Wall Street Journal WSJ CEO Summit, що країна працює з G7, Євросоюзом, Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку для надання Україні допомоги у відновленні енергетичної інфраструктури.

Раніше повідомлялось, що країни ЄС одноголосно схвалили пакет допомоги у €18 млрд для України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у розмові з Володимиром Зеленським заявив, що Забезпечення України засобами ППО буде пріоритетним завданням Сполучених Штатів.

Крім того, США на постійній основі розгорнуть авіацію та артилерію в Латвії.

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Також стало відомо, скільки українців отримали дозвіл на в'їзд до США за програмою «Єднання заради України».