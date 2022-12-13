Головна Світ Політика
search button user button menu button

США відправляють в Україну літаки з енергообладнанням

Юрій Лящук
glavcom.ua
США відправляють в Україну літаки з енергообладнанням
Перша партія обладнання вже відправилась в Україну
фото ілюстративне

Україна отримає від США трансформатори, що перемикають блоки та кабелі, необхідні для відновлення енергопостачання

США відправили в Україну першу партію обладнання для забезпечення потреб енергетичної інфраструктури країни на суму $13 млн. Про це повідомляє Reuters.

У допомогу будуть включені, у тому числі трансформатори, що перемикають блоки та кабелі, необхідні для відновлення енергопостачання.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що цього тижня зі Сполучених Штатів вилетять ще два літаки з обладнанням.

До цього держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на конференції The Wall Street Journal WSJ CEO Summit, що країна працює з G7, Євросоюзом, Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку для надання Україні допомоги у відновленні енергетичної інфраструктури.

Раніше повідомлялось, що країни ЄС одноголосно схвалили пакет допомоги у €18 млрд для України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у розмові з Володимиром Зеленським заявив, що Забезпечення України засобами ППО буде пріоритетним завданням Сполучених Штатів.

Крім того, США на постійній основі розгорнуть авіацію та артилерію в Латвії.

Також стало відомо, скільки українців отримали дозвіл на в'їзд до США за програмою «Єднання заради України».

Читайте також: Нова допомога для України: Білий дім виступив із заявою
Теги: Україна США енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські інженери змогли переконати американців, що знають, що робити з їхньою технікою
Запчастини для енергосистеми. Зеркаль повідомила, як США можуть допомогти Україні
Вчора, 10:57
США продовжать підтримувати Україну
Як США допомагатимуть Україні: Байден зробив заяву
Сьогодні, 04:14
Контрнаступ триватиме до лютого: генерал США спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Крим
Контрнаступ триватиме до лютого: генерал США спрогнозував, коли ЗСУ звільнять Крим
Вчора, 17:54

Політика

США відправляють в Україну літаки з енергообладнанням
США відправляють в Україну літаки з енергообладнанням
Тисячі українців зможуть працевлаштуватись в оборонній промисловості Чехії
Тисячі українців зможуть працевлаштуватись в оборонній промисловості Чехії
Стало відомо, яку військову техніку Німеччина надасть Україні
Стало відомо, яку військову техніку Німеччина надасть Україні
Країни ЄС одноголосно схвалили пакет допомоги у €18 млрд для України
Країни ЄС одноголосно схвалили пакет допомоги у €18 млрд для України
Путін відмовиться від інших бойових дій заради затяжної війни в Україні – ISW
Путін відмовиться від інших бойових дій заради затяжної війни в Україні – ISW
Нова допомога для України: Білий дім виступив із заявою
Нова допомога для України: Білий дім виступив із заявою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Путін визначив винних у поразці Росії – Ахмед Закаєв
31K
Лукашенко прямим текстом закликав красти українські заводи (відео)
25K
Росіяни в Білорусі перетягують техніку ближче до кордону з Україною
19K
Президент Чехії заявив, що змінив своє ставлення до Путіна
12K
Обстріл Одеси спровокував Кирило Тимошенко? Активіст навів фотодокази 
12K
Провокація депутатки Совсун. Чому збурена наукова спільнота?

Новини

Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Вчора, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Вчора, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
9 грудня, 22:15

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту