Путін – банкрот? У Росії завершуються гроші на війну
Залишається ввести санкції проти «Газпромбанку» для повного закріплення результату
«Газпром» сьогодні відмовився сплачувати дивіденди ($24,5 млрд), – це означає, що бункерному не вистачає грошей на воєнні злочини проти людства.
Частина цих коштів ($8 млрд.) буде виводитись на фінансування орків через додаткові податки, які звісно будуть вкрадені по дорозі. Тому їх фінансовий тил слабшає.
Залишається ввести санкції проти «Газпромбанку» для повного закріплення результату.
Загалом вже очевидно, що їх «достояніє» – банкрот. Цей статус буде моментально легалізовано, як тільки відмінять мораторій на порушення справ про банкрутство за заявами, що подаються кредиторами.
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Джерело: блог Максима Білявського