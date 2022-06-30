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    Думки вголос

    Путін – банкрот? У Росії завершуються гроші на війну

    • Максим Білявський

      Провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Після заяви про відмову від виплати дивідендів, акції компанії обвалилися на біржі - Путін – банкрот? У Росії завершуються гроші на війну
    Після заяви про відмову від виплати дивідендів, акції компанії обвалилися на біржі
    фото з відкритих джерел

    Залишається ввести санкції проти «Газпромбанку» для повного закріплення результату

    «Газпром» сьогодні відмовився сплачувати дивіденди ($24,5 млрд), – це означає, що бункерному не вистачає грошей на воєнні злочини проти людства.

    Частина цих коштів ($8 млрд.) буде виводитись на фінансування орків через додаткові податки, які звісно будуть вкрадені по дорозі. Тому їх фінансовий тил слабшає.

    Залишається ввести санкції проти «Газпромбанку» для повного закріплення результату.

    Загалом вже очевидно, що їх «достояніє» – банкрот. Цей статус буде моментально легалізовано, як тільки відмінять мораторій на порушення справ про банкрутство за заявами, що подаються кредиторами.

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    Джерело: блог Максима Білявського

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    Теги: росія окупанти газ Газпром санкції війна фінансування Україна окупація #stoprussia
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    Путін – банкрот? У Росії завершуються гроші на війну