Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією

МЗС України рішуче засуджує рішення Сирійської Арабської Республіки визнати «Л/ДНР»

Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

МЗС України рішуче засуджує рішення Сирійської Арабської Республіки визнати так звану «незалежність» тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.

«Розглядаємо це рішення як недружній акт щодо України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

У відповідь на цей недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що Сирія визнала незалежність так званих «Л/ДНР». Варто зазначити, що єдиною країною, яка визнала псевдореспубліки, є Росія.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не визнаватиме «Л/ДНР» на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін.

До відома, СБУ викрила київську ІТ-компанію, яка працювала на окупантів «Л/ДНР».