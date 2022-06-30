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    Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією

    Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією
    фото з відкритих джерел

    МЗС України рішуче засуджує рішення Сирійської Арабської Республіки визнати «Л/ДНР»

    Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

    МЗС України рішуче засуджує рішення Сирійської Арабської Республіки визнати так звану «незалежність» тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.

    «Розглядаємо це рішення як недружній акт щодо України, посягання на її суверенітет та територіальну цілісність, грубе порушення українського законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

    У відповідь на цей недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Сирією без розриву консульських відносин», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що Сирія визнала незалежність так званих «Л/ДНР». Варто зазначити, що єдиною країною, яка визнала псевдореспубліки, є Росія.

    Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не визнаватиме «Л/ДНР» на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, на якому був присутній російський диктатор Володимир Путін.

    До відома, СБУ викрила київську ІТ-компанію, яка працювала на окупантів «Л/ДНР».

    Теги: МЗС росія окупанти дипломатія «ДНР» Сирія «ЛНР» війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна розриває дипломатичні відносини із Сирією